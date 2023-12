Dana White, do UFC, defende apaixonadamente o acordo da Bud Light em entrevista com Tucker Carlson

Dana Branco não está desistindo de sua decisão de trabalhar com a Bud Light novamente, apesar da reação negativa… dizendo que qualquer um que tenha orgulho de ser americano deveria beber a cerveja oficial do UFC direto do barril.

White explicou que tem uma visão interna do negócio da cerveja… e as pessoas deveriam acreditar em sua palavra quando ele disse que o consumidor comum está “muito mais alinhado com a Bud Light” do que qualquer outra marca por aí.