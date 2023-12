Dana White leva a melhor na briga espetacular de Strickland x Du Plessis nas arquibancadas do UFC 296

EUn uma reviravolta inesperada em UFC 296, presidente do UFC Dana Branco assumiu a culpa pela briga explosiva entre Sean Strickland e Dricus Du Plessisque ocorreu não no octógono, mas nas arquibancadas.

Stricklandque está escalado para enfrentar Du Plessis no futuro, envolvido em uma altercação física com Du Plessis durante o evento, levando White a apontar o dedo para si mesmo.

Brancoconhecido por seus comentários sinceros, abordou o incidente na coletiva de imprensa pós-luta, afirmando: “Então, que tipo de idiota fica Strickland ao lado de Du Plessis? Esse idiota. É quem.”

O CEO do UFC admitiu, “Eu faço todas as tarefas sentadas toda semana. Quão estúpido é isso? Quero dizer, sério. Bem, eu não sei com quais humanos você pode sentar Strickland ao lado, mas definitivamente não Du Plessis. Eu nem sei como eu perdi isso.”

É bom para o negócio, no entanto

Apesar do caos, Branco não conseguiu esconder sua diversão, evidente no sorriso em seu rosto. Ele reconheceu a sua responsabilidade na distribuição dos assentos, enfatizando a consequência não intencional de colocar dois futuros adversários nas proximidades.

Embora não endosse explicitamente brigas nas arquibancadas, Brancos o entusiasmo pela reviravolta inesperada dos acontecimentos era palpável. O UFC O presidente reconhece o valor promocional de tais incidentes, entendendo que eles contribuem para o burburinho em torno das próximas lutas e impulsionam as vendas de pay-per-view.

A altercação entre Strickland e Du Plessis adicionou uma camada inesperada de excitação a UFC 296. A próxima luta entre os dois é agora antecipada com maior interesse, alimentada pela briga espontânea.

O UFC até acessou as redes sociais, compartilhando o vídeo para maximizar sua visibilidade e gerar ainda mais entusiasmo entre os fãs.

Strickland também teve problemas com O’Malley

Numa reviravolta interessante durante a mesma conferência de imprensa, os lutadores Sean Strickland e Sean O’Malley envolvidos em uma guerra de palavras, visando a vida pessoal um do outro.

White, preso entre a disputa verbal, tentou desviar a conversa. A tendência de UFC a conversa fiada sobre a vida pessoal dos lutadores parece estar aumentando, com Strickland tornando-se cada vez mais franco a esse respeito.

A questão permanece se tais ataques pessoais contribuem para o esporte ou ultrapassam os limites, como testemunhado no caso de Ian Garryque enfrentou reação pública possivelmente alimentada por Strickland’s observações.