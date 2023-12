Dana White reage a Donn Davis alegando que o PFL será ‘co-líder’ do UFC após comprar o Bellator: ‘É hilário’

É seguro dizer que Dana White não está se preocupando com a concorrência quando se trata de comprar o Bellator pela PFL.

Depois que o acordo para a aquisição do Bellator pelo PFL foi fechado, o fundador da empresa, Donn Davis, proclamou que a fusão acabará por torná-los um “co-líder” do UFC. Ele chegou ao ponto de proclamar que White está “preocupado” com a competição que o UFC enfrenta agora.

Embora o PFL certamente tenha um elenco mais profundo agora do que tinha anteriormente, além de estrelas como Francis Ngannou e Jake Paul no elenco, o CEO do UFC não parece muito impressionado com o acordo, muito menos preocupado com o fato de o UFC ter uma ameaça legítima. no horizonte.

“É hilário”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Austin. “Bom para eles. Desejo a eles toda a sorte do mundo.”

White também dobrou os comentários anteriores que fez depois que foi questionado pela primeira vez sobre os rumores de que o Bellator estava à venda e o PFL era o comprador mais provável. Na época, White realmente não via valor em comprar o Bellator. Essa opinião não mudou agora que a venda foi encerrada.

Embora o UFC tenha produzido outro card recorde na noite de sábado em Austin – no mesmo dia em que a Universidade do Texas competiu no jogo do campeonato Big 12 – White disse que não viu muito do PFL ou do Bellator para convencê-lo de que seu promoção não tem nada com que se preocupar.

“Já falei sobre isso antes”, disse White. “Uma organização de merda que não vende ingressos e ninguém assiste compra outra organização de merda que não vende ingressos e ninguém assiste. Parece um vencedor para mim. Uau!”

Pressionado ainda mais sobre a fusão como uma possível ameaça ao UFC, White apenas perguntou: “O que você acha da venda de ingressos… o que você acha da audiência na TV?”

É claro que o UFC continua a ser a maior e mais lucrativa promoção de MMA por uma margem considerável, e essa lacuna pode crescer ainda mais com a promoção que deverá iniciar as negociações sobre um novo acordo de transmissão em 2024, que provavelmente valerá vários bilhões.

O UFC atualmente conta com a ESPN como seu provedor exclusivo, incluindo pay-per-views – o mesmo parceiro de transmissão do PFL – mas resta saber o que acontecerá com o novo acordo em breve. Isso poderia potencialmente diferenciar o UFC de qualquer outra promoção de esportes de combate e colocá-lo ainda mais próximo de outras ligas esportivas importantes, como NFL, NBA e Major League Baseball.