Dana White: Tom Aspinall não enfrentará Stipe Miocic ou Jon Jones na próxima vez

Dana White está decidida a enfrentar Jon Jones com Stipe Miocic, mesmo com o campeão interino Tom Aspinall esperando.

Aspinall conquistou uma parte do título dos pesos pesados ​​em novembro passado com um nocaute espetacular em 69 segundos sobre Sergei Pavlovich no UFC 295. A luta pelo título provisório foi feita devido ao indiscutível campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones ter que se retirar de uma luta tão aguardada naquele card. contra Stipe Miocic após sofrer uma lesão.

Espera-se que Jones fique fora de ação pelo menos no primeiro trimestre de 2024, o que atualmente deixa Aspinall fora da equação do título indiscutível, já que Jones e Miocic insistiram que planejam apenas lutar entre si. White conversou com a TNT Sports sobre a situação do cinturão dos pesos pesados, que não será disputado entre nenhum desses homens e Aspinall tão cedo.

“Não”, respondeu White quando questionado se Aspinall poderia lutar contra Jon Jones. “E também não vamos despir Jon Jones. Ele é o maior lutador de artes marciais mistas de todos os tempos. Você é um cara jovem. Você ficou ferido lá por um tempo. Você terá sua chance. Apenas espere. Essa luta tem que acontecer e então descobriremos o que vem a seguir para você.”

Sempre que Jones retornar, será apenas sua segunda luta desde 2020. Ele derrotou Ciryl Gane no UFC 285 para conquistar o título vago e essa luta continua sendo sua única luta como peso pesado na promoção.

Aspinall também voltou de lesão este ano, derrotando Marcin Tybura e Pavlovich rumo ao título interino. Foi levantado um debate se Aspinall deveria esperar pelo vencedor de Jones-Miocic (com a possibilidade de um ou ambos se aposentarem após a luta) ou apenas defender o próprio cinturão.

“Aspinall poderia lutar novamente, não sei”, disse White. “Vamos ver como isso vai se desenrolar no próximo ano, mas Jones e Stipe, a luta, ambos merecem. Jon Jones se machucou, não há nada que ele possa fazer a respeito. Não sei, veremos o que acontece em 24.

“Se o Aspinall quer lutar antes dessa luta acontecer, por que não? Por que não deixá-lo defendê-lo?”

Miocic também está saindo de um longo período de inatividade, não tendo competido desde que perdeu o título dos pesos pesados ​​para Francis Ngannou no UFC 260, em março de 2021. Aos 41 anos, Miocic provavelmente tem apenas algumas – se não uma – lutas restantes que gostaria. agendar.

Segundo White, Aspinall não será um deles, pelo menos não o próximo.

“Bem, isso não vai acontecer”, disse White. “Stipe, você tem que entender isso, se você olhar o que o Stipe fez nesse esporte, o que ele fez, onde está na carreira, ele quer a luta com Jon Jones, e eu entendo. Indiscutivelmente o maior peso pesado de todos os tempos contra o maior lutador de artes marciais mistas de todos os tempos. Ele quer essa luta.

“É uma grande luta de legado para os dois caras. Ele estava pronto para aquela luta, faltavam 10 dias ou algo assim, e você puxa e agora ele está lutando contra o Aspinall? [Miocic] quer Jones e Jones quer Stipe, então faz sentido.”

Aspinall ostenta um recorde de 7-1 no UFC, com sua única derrota por lesão aos 15 segundos de luta contra Curtis Blaydes. Ele tem vários potenciais adversários ao cinturão interino caso decida defendê-lo, incluindo Blaydes e o invicto Jailton Almeida (os dois se enfrentam em uma luta de top-contender no UFC 299, no dia 9 de março).

Logicamente, a primeira defesa do título de Aspinall aconteceria em sua Inglaterra natal. É uma perspectiva que entusiasma White se Aspinall a solicitar.

“Ele é o campeão”, disse White. “Ele está com o cinturão agora, enquanto Jon Jones está lesionado. Se ele quiser defender o título, nós faremos isso com certeza.”