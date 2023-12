Daniel Cormier compara o trio PPV do UFC com Joe Rogan e Jon Anik aos times clássicos do Monday Night Football

Quando Daniel Cormier encerrou sua carreira, ele já tinha seu futuro traçado ao ingressar na cabine de transmissão do UFC como comentarista colorido.

Desde a primeira noite em que começou a convocar lutas, o ex-campeão das duas divisões do UFC avançou e se tornou uma das vozes mais fortes e reconhecidas do MMA. Cormier agora atua como um terço da equipe de transmissão principal dos maiores cards do UFC do ano em pay-per-view, onde se junta a Joe Rogan e ao jogador Jon Anik.

Embora a escalação mude ocasionalmente – geralmente devido à agenda lotada de Rogan, onde ele não viaja para fora da América do Norte para convocar lutas – Cormier reconhece que quando uma luta massiva está acontecendo, ele faz parte da melhor equipe de transmissão em esportes de combate.

“Nós nos tornamos um trio – eu, Jon e Joe – quando se trata de pay-per-views, onde quando você quer sentir que é uma grande noite, você ouve aquelas vozes e nos vê na tela”, Cormier disse ao MMA Fighting. “Sou eu, Jon, Joe e Megan [Olivi] nos relatórios.

“Megan é boa, ela joga futebol americano, joga NFL e faz todas essas coisas, então você sabe quando tem aquele time que é um pay-per-view e é uma grande noite. Isso é o melhor.”

A consistência na equipe de transmissão, especialmente em pay-per-views, ajudou os fãs a perceberem que quando Cormier, Rogan e Anik estão dando o comando, algo especial geralmente está acontecendo.

Cormier compara a escalação com as equipes clássicas de transmissão em Segunda à noite futebol ao longo dos anos, quando esses jogos da NFL eram assistidos em redes de televisão.

“Quando Jon Madden e Al Michaels e aqueles caras estavam no Segunda à noite futebolvocê sabia que estava assistindo Segunda à noite futebol, e agora você consegue isso com o UFC”, disse Cormier.

“Quando você vê Jon, Joe, Megan e eu, você pensa, ‘OK, vai ser uma grande noite.’ Isso é ótimo para o UFC.”

É claro que Cormier convoca lutas fora das transmissões pay-per-view, e muitas vezes é acompanhado por uma grande variedade de lutadores e analistas aposentados ou ativos.

O mais novo nome a entrar nessa lista é Laura Sanko, que passou de dar entrevistas e reportagens nos bastidores a convocar brigas no Série de concorrentes e eventualmente ingressando na equipe de comentaristas do UFC. Ela convocou seu primeiro pay-per-view em agosto, quando Sean Strickland deu uma grande reviravolta ao derrotar Israel Adesanya no evento principal.

Cormier ficou muito impressionado com o trabalho de Sanko. Ele também elogiou alguns de seus outros colegas que constantemente elevam o nível da equipe de transmissão.

“Ela fez um bom trabalho”, disse Cormier sobre Sanko. “Acho que a Laura é honestamente uma das pessoas que mais trabalham, porque às vezes, todos nós, vamos para a luta e vocês devem conhecer esse cara tão bem que vou assistir uma luta dele antes dele lutar porque eu sabe o que esse cara faz. Laura vai assistir três ou quatro [fights].

“Você sabe quem faz isso mais do que ninguém? Ela e Megan [Olivi]. Megan Olivi, Laura Sanko e Jon Anik são os seres humanos mais preparados que já vi em toda a minha vida. Nunca vi pessoas se prepararem no nível desses três. Para Laura fazer o que tem feito, desde golpes rápidos do UFC até Série de concorrentes e agora convocando brigas, tem sido tremendo. Temos sorte de ter o grupo de analistas, comentaristas e locutores que temos agora.”

Cormier fechou 2023 com o UFC 296 e tem muito mais por vir, principalmente com o card histórico do UFC 300 chegando em abril de 2024.

Ele nunca dá valor ao seu trabalho, principalmente quando convoca as maiores lutas do esporte.

“[Rogan and Anik] sempre olhe bem para mim e diga: ‘Temos o melhor emprego do mundo inteiro’. Eu penso, cara, nada se compara”, disse Cormier. “Não está nem perto. Fico arrepiado na mesa porque sou um grande fã de luta.”