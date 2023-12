Daniel Cormier: Ninguém ‘piscaria’ se o UFC tornasse Tom Aspinall campeão e destituísse Jon Jones

Daniel Cormier acredita que Tom Aspinall deveria ser o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do UFC.

Aspinall derrotou recentemente Sergei Pavlovich para conquistar o título interino dos pesos pesados ​​​​no co-evento principal do UFC 295. Originalmente, o evento deveria ser encabeçado por uma luta pelo título dos pesos pesados ​​​​entre Jon Jones e Stipe Miocic, mas uma lesão no peito forçou Jones a sair. a luta, levando o UFC a adiar a luta para o ano que vem e, em vez disso, conquistar o título interino. Mas com Jones afastado por vários meses para recuperação, não está claro quando Jones defenderá seu título contra Miocic e, como tal, Cormier acredita que o UFC deveria fazer com que Jones desocupasse o título.

“Acredito que esta luta – antes da derrota de Sergei – foi pelo título indiscutível, porque Jones e Stipe só vão lutar entre si”, disse Cormier recentemente no A hora do MMA. “Você não pode deixar Tom Aspinall defender o campeonato interino. Como Jones e Stipe não precisam do título para estar em jogo, eles podem apenas lutar e isso basta. Chame isso de o melhor de todos os tempos. Não importa, crie um cinto.

“Tom Aspinall é o cara que vai liderar o peso pesado nos próximos anos, então sim, acredito que ele deveria ser o campeão indiscutível. Jones é o campeão indiscutível. Ele conquistou isso no octógono ao derrotar Ciryl Gane. Mas se ele só vai lutar contra o Stipe, e isso não é por mais, o quê, oito meses, sete meses? Acho que você colocou Tom Aspinall como campeão e não acho que alguém piscaria.”

Amplamente considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, Jones conquistou o título vago dos pesos pesados ​​ao derrotar Ciryl Gane em março, depois que o peso pesado anterior Francis Ngannou deixou o UFC como agente livre. Dado isso, e o fato de Jones ter lutado apenas uma vez no peso pesado, alguns sugeriram que a afirmação de Jones como campeão dos pesos pesados ​​é suspeita para começar. Mas isso é uma ponte longe demais para Cormier.

“Eu adoraria ver ele e Francis brigando”, disse Cormier. “Francis era o campeão indiscutível dos pesos pesados, mas depois Francis foi embora. Você só pode lutar contra as pessoas à sua frente. Porque se eu disser que Jones não é indiscutível porque não venceu Francis, como poderia eu me considerar o campeão do mundo se nunca venci Jones? E se eu não for campeão mundial naquela época, nunca serei bicampeão, porque nunca conquistei o campeonato dos meio-pesados. E se eu não fosse o campeão dos meio-pesados, nunca teria tido a oportunidade de lutar pelo título dos pesados.

“Você luta contra quem está disponível. … Então, sim, Jones é o campeão indiscutível, embora nunca tenha lutado com Ngannou.

Pelo que vale, Aspinall concorda com Cormier, dizendo que Jones deveria ser destituído do título devido à lesão e que ele lutará felizmente com Miocic enquanto Jones se recupera. O UFC, no entanto, parece relutante em seguir esse caminho de reserva de luta, o que significa que Jones se defenderá de Miocic em algum momento de 2024, e quando isso acontecer, Cormier terá algumas preocupações sobre o confronto.

“Essa é uma das minhas preocupações com Miocic na luta contra Jones: ele já tem 41 anos”, disse Cormier.

“São mais oito meses e você sente isso quando chega aos 40 anos em termos de treinamento. As coisas começam a escorregar. Você não é tão bom quanto era. Você não pode ir para o próximo nível. Essa é uma daquelas coisas que sempre pude fazer. O único cara na sala de treinamento que poderia ir para o próximo nível comigo era Cain [Velasquez]. O único cara que poderia chegar ao próximo nível comigo no octógono era o Jones. Eu sempre poderia ir para outro nível e, quando ficasse mais velho, poderia me sentir – não poderia mais simplesmente levar isso para o próximo nível. Meu corpo não permitiria. Meu [mind] queria fazer isso, mas eu simplesmente não tinha mais aquele equipamento, aquele equipamento extra.”