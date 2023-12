Daniel Cormier: O pessoal de Dricus Du Plessis acredita que Sean Strickland é ‘uma reflexão tardia’, a luta não será competitiva

Daniel Cormier acredita que Sean Strickland continua a ser esquecido como campeão.

Strickland conquistou o título dos médios do UFC em um dos resultados mais chocantes de 2023, ao dominar Israel Adesanya em cinco rounds em setembro. O campeão de 32 anos agora deve fazer a primeira defesa do cinturão no dia 20 de janeiro, contra Dricus Du Plessis, no UFC 297, mas Du Plessis não é o único de olho no título de Strickland. O campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, recentemente sugeriu a possibilidade de buscar um segundo cinturão no peso médio contra o vencedor de Strickland vs. Du Plessis, embora Edwards tenha esclarecido mais tarde que a glória em duas divisões é mais um objetivo futuro do que imediato.

Aos olhos de Cormier, porém, os comentários de Edwards são reveladores – e ele acredita que Edwards não é a única pessoa que vê Strickland como um caminho mais fácil para um campeonato do UFC.

“Conor McGregor foi a primeira pessoa a [win two belts] em 2016. Isso nunca tinha acontecido”, disse Cormier em seu canal no YouTube. “Desde então, Amanda [Nunes]eu mesmo, Henrique [Cejudo], [T.J.] Dillashaw tentou, [Alexander] Volkanovski tentou, Izzy tentou – tantas pessoas tentaram agora, fazer isso quando era algo tão inédito. E eu acredito que agora esses caras com 170 [pounds] tipo, eles acham que Sean Strickland é vencível. Conversei com pessoas próximas a Du Plessis – elas acreditam que foi uma reflexão tardia que ele passou por Sean Strickland.

“Tipo, eles acreditam que ele está tão à frente de Sean Strickland que não será competitivo. Eu não sei como você pôde assistir aquela última luta [against Adesanya] e me sinto assim.”

A ascensão de Strickland como campeão foi um dos desenvolvimentos mais inesperados de 2023. Ex-peso meio-médio, Strickland é lutador do UFC desde 2014 e foi apenas mais um rosto na multidão durante a maior parte de sua corrida. Ele começou o ano se recuperando de derrotas consecutivas contra Alex Pereira e Jared Cannonier a primeira das quais foi um nocaute brutal no primeiro round porém ele mudou completamente sua carreira com uma campanha de 3-0 que o viu conquistar o ouro e reivindicar as maiores honras como Lutador do Ano de 2023 do MMA Fighting.

Cormier acha que as pessoas ainda estão se concentrando no velho Strickland, e não na versão que superou Adesanya e emergiu como um improvável titular.

“Quando vejo, durante anos, Kamaru Usman se recusando a subir para 185, em parte porque ele é amigo de Izzy, mas mesmo quando Alex [Pereira] se tornou o campeão, não se falava em [Usman] indo para 185”, disse Cormier. “Sean Strickland se torna o campeão agora e Leon Edwards está imediatamente falando em ir para 185, Kamaru Usman está imediatamente falando em ir para 185. O que é isso? Tipo, por que ele está – honestamente, parece que eles sentem que há um campeão que pode ser derrotado, então vou tentar. Por que Sean Strickland ainda é esquecido?

No final das contas, Strickland será capaz de provar que é mais do que apenas uma maravilha de um só golpe quando enfrentar Du Plessis no primeiro pay-per-view do UFC de 2024.

Du Plessis tem sido uma força imbatível até agora no UFC, acumulando seis vitórias consecutivas com cinco finalizações, pontuadas por uma demolição de Robert Whittaker no segundo round. O contendor sul-africano também provou ser bastante irritante – Du Plessis e Strickland quase brigaram na coletiva de imprensa pré-luta em dezembro, mas na verdade brigaram um dia depois, quando brigaram nas arquibancadas do UFC 296.

“Ele está sempre no meio de alguma coisa”, disse Cormier sobre Strickland.

“Eu realmente não sei [how that crowd brawl happens]. Não sei como você sente falta disso com ele. Existem lutadores que você pode colocar sentados ao lado de alguém com quem eles vão lutar no futuro. Sean Strickland não parece esse tipo de lutador.”