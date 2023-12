Daniel Cormier pensou em morder Jon Jones durante a infame briga de imprensa do UFC 178

Daniel Cormier pode entender porque Mike Tyson mordeu Evander Holyfield. Ele pensou em fazer o mesmo com Jon Jones na infame briga na coletiva de imprensa do UFC 178.

Na edição de quarta-feira do O Joe Rogan Experiência, Cormier confessou seu interesse no comportamento do macho alfa no mundo animal. Falando sobre a infame “luta de mordida” em 1997, ele refletiu sobre o que faz alguém se tornar “primitivo” para manter seu domínio, e revelou que quase o fez quando Jones lhe deu uma cabeçada na MGM Grand Garden Arena.

“Quando eu estava naquela briga de imprensa com Jon Jones, eu ainda estava invicto na época, e estávamos no MGM Grand, e ele me deu uma cabeçada, tipo colocou a cabeça em mim”, lembrou Cormier. “Então, eu o empurro. Ele também é um macho alfa. Então, a merda me ataca.

“Então começamos a lutar, e estamos lutando, e o Joe, o segurança do UFC, cai sob mim. Mas agora estou deitado de costas enquanto voamos para fora do palco. Eu vou dizer, pensei em morder o filho da puta, porque, o que estou fazendo nas minhas costas, certo?

Cormier mais tarde revelou seu profundo medo dessa posição desde seus dias de luta livre. O medo era tão intenso que ele se recusou a dormir de costas.

“Um dia, adormeci de costas e acordei em pleno ataque de pânico”, disse ele rindo.

O vídeo da briga mostrou Jones em cima de Cormier dando socos. Antes de os dois se separarem, “DC” estava chegando a esse ponto primordial. Foi antes de os dois terem a chance de descobrir o melhor lutador do octógono e nenhum deles desistiu.

“Estou perdendo”, disse Cormier sobre a briga. “Vou morder o filho da puta. Não tenho nenhum bocal na boca. E se eu o tivesse mordido, isso teria sido uma reação para um cara que normalmente anda por aí na maioria dos lugares deste mundo como o alfa, e então quando ele se encontra no fundo, como um alfa, ele tem que encontrar uma maneira de sobreviver.”

É por isso que Cormier disse que conseguia entender por que Tyson mordeu Evander Holyfield tantos anos atrás. A experiência de não ser o alfa, disse ele, levou um competidor como Tyson a perder todo o senso de controle – para essencialmente se transformar em um animal lutando pela sobrevivência.

“Se eu tivesse mordido [Jones], você teria dito, ‘DC mordeu ele’, mas não é a primeira vez que vimos alguém morder um filho da puta lá embaixo, porque Mike Tyson fez isso três vezes”, disse Cormier a Rogan. “É tão estranho.”

Já aposentado e comentarista do UFC, Cormier passa mais tempo analisando Jones como lutador do que pensando em como destruí-lo no octógono. Os dois foram multados e suspensos em decorrência da briga, e Jones derrotou Cormier no UFC 182 e posteriormente no UFC 214, embora o segundo tenha sido anulado devido a uma falha no teste de drogas de Jones.

Desde então, Cormier fez as pazes com seu rival de longa data. Há momentos, porém, em que Cormier sente esse impulso primordial.

E ele diz a seus alunos de luta livre: Nunca acabem de costas.