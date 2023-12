Data de lançamento do GTA 6: Quando será lançado o novo Grand Theft Auto?

Tele esperava muito GTA 6 foi oficialmente confirmado para lançamento em 2025, marcando um retorno à icônica Vice City, no estado de Leonida.

Isso é trailer oficial foi lançado um dia antes do previsto para evitar vazamentos, oferecendo aos fãs uma ideia dos recursos do jogo. O cenário de mundo aberto promete novos patamares para Vice City, com uma análise detalhada revelando 12 aspectos dignos de nota, incluindo protagonistas, cenários, veículos e muito mais.

O anúncio da Rockstar confirmou a data de lançamento de 2025 e, embora as especulações da Internet sugerissem esse cronograma, o trailer oficial dissipou todas as dúvidas. Espera-se que o jogo se passe em uma Vice City moderna, adicionando uma nova dimensão ao Grand Theft Auto Series.

O CEO da Take-Two, proprietário da Estrela do rocksugeriu um aumento significativo nas previsões de receitas para o ano fiscal de 2025, atribuindo-o ao lançamento de GTA 6. As plataformas do jogo foram confirmadas como PS5 e Xbox Series X/S, sem menção de lançamento para PC neste momento. Notavelmente, o jogo não estará disponível no PS4 ou Xbox One, o que o torna um exclusivo da geração atual.

O longo tempo de desenvolvimento do GTA 6 é atribuído ao sucesso sem precedentes do GTA Online e ao extenso trabalho em Red Dead Redemption 2. A popularidade duradoura de GTA 5, atualizado e relançado várias vezes nos últimos nove anos, contribuiu para a decisão do estúdio de demorar com a nova parcela.

O trailer oficial apresentou os protagonistas, com foco na primeira protagonista feminina, Lúcia. Sua personagem, vestida com roupas de prisão, sugere um passado conturbado com a lei. Também sugere um papel significativo para um personagem masculino sem nome, potencialmente referido como Jason ou James, apresentando uma dinâmica semelhante à de Bonnie e Clyde enquanto eles se envolvem em atividades criminosas.

O lançamento do trailer em dezembro de 2023 marcou um momento significativo para os fãs que aguardavam ansiosamente por detalhes sobre GTA 6oferecendo uma visão oficial do cenário, dos personagens e da atmosfera geral do jogo.