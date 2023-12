Davante Adams para os Jets? Win over Commanders tem Aaron Rodgers planejando

Aaron Rodgers permaneceu estóico à margem enquanto Greg Zuerlein acertou um field goal de 54 jardas da vitória para o Jatos de Nova York faltando 10 segundos para o fim do confronto da Semana 16 de domingo contra o Comandantes de WashingtonEstá no MetLife Stadium.

Rodgers, 40, não comemorou nem sorriu. Ele apenas bateu palmas lentamente enquanto olhava para longe, quase como se estivesse pensando em como a próxima temporada poderia se desenrolar. Invasores de Las Vegas receptor amplo Davante Adams é supostamente a prioridade número um para ele e os Jets.

O antigo Green Bay Packers o quarterback tem total apoio da comissão técnica, do gerente geral e dos proprietários quando se trata de fazer movimentos fora de temporada.

Adams, 31, pegou 68 touchdowns de Rodgers durante o tempo que passaram juntos em Green Bay. Ele está sob contrato para 2024 (US$ 17 milhões garantidos) e os Jets não vão parar por nada para reunir a dupla.

Os Jets deveriam confiar em Aaron Rodgers?

Rodgers sem dúvida fará a diferença em campo, mas sua decisão fora da temporada de contratar wide receivers Randall Cobb e Allen Lazard não deu certo como esperado. Os Jets (6-9) não conseguiram chegar à pós-temporada.

A vitória por 30-28 sobre os Commanders, que quase conseguiram uma recuperação incrível no segundo tempo depois de perder por 27-7 no intervalo, não significa nada. E agora Rodgers quer mais ex-amigos do Packer com ele, não apenas Adams.

Ele também está interessado em negociar com o running back do Packers Arão Jones ou contrate o próximo agente livre AJ Dillon. Esperançosamente, para os Jets, Rodgers está certo.