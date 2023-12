Dave Chappelle faz mais piadas trans no novo especial stand-up da Netflix

Dave ChappelleO novo especial da Netflix é mais do mesmo em termos de direcionamento às pessoas trans – mas ele está expandindo seu alcance sobre as pessoas marginalizadas, atraindo também as pessoas com deficiência.

Em seu novo programa, “The Dreamer”, DC sai correndo para brincar sobre pessoas trans novamente… desta vez contando uma história elaborada sobre o encontro Jim Carrey no set de “Man on the Moon” e explicando como isso o lembrava das pessoas trans de hoje.

Você terá que assistir ao especial para ver como ele conecta os pontos – mas basicamente, ele vê paralelos no fingimento muito comprometido que Jim fez naquele filme e na comunidade trans.

Essa foi a primeira grande piada que Dave contou, e embora ele tenha prometido parar de falar sobre pessoas trans logo depois… ele então começou a fazer ainda mais piadas sobre elas durante o resto de “The Dreamer”. Ele brincou sobre escrever uma peça sobre uma mulher trans cujo pronome era “n****” e que morre de solidão porque os liberais brancos não sabem como falar com ela.

Ele então disse que se algum dia fosse encarcerado, ele esperava que fosse na Califórnia – onde ele poderia se identificar como mulher e ser preso com mulheres… onde ele então disse que faria outros presos “chupe o pau dessa garota que eu tenho”, sem ter que se explicar.

Essa foi a essência de suas piadas trans… mas ele também criticou pessoas com deficiência – incluindo uma piada sobre o ex-congressista Madison Cawthorne – e disse que começaria a zombar deles porque “eles não são tão organizados quanto os gays” e ele adora “dar socos”.

Havia muito mais material, é claro… incluindo suas idéias sobre o todo Will Smith/Chris Rocha Um tapa no Oscar – mas tudo isso parecia muito inofensivo em comparação com essas coisas.

Dave até mencionou o nome Lil Nas X no final de seu set de uma hora – dizendo que LNX o confrontou por não estar em um videoclipe dele… ao que Dave acabou ponderando algo no sentido de… entre todas as crianças da escola que tinham um sonho, Lil Nas X queria ser o gay mais gay do mundo, deslizar um poste de stripper no inferno e chupar o diabo caramba.

Na verdade, parece bastante inflamatório – mas parece que Dave estava justapondo o “sonho” de Nas X com o seu próprio… que é o tema principal deste especial, que você pode torná-lo grande.

Embora as piadas anti-trans pareçam ruins, elas não parecem estar provocando a mesma tempestade seu especial de 2021 fizeram há 2 anos… quando eles estavam quase todo o foco. Será muito interessante ver quais são as consequências aqui, se houver, quando as pessoas observarem por si mesmas.