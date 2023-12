Alabama os entusiastas do esporte terão uma surpresa Banqueta esportiva fundador, Dave Portnoyestá ganhando as manchetes ao sair da aposentadoria do jogo. Portnoyque declarou falência em 2004 devido em parte aos maus hábitos de jogo, está fazendo uma aposta de cair o queixo de US$ 1 milhão no Carcajus de Michigan.

Numa declaração ousada, Portnoy manifestou a sua confiança no Carcajus vitória, afirmando, “Vou apostar 1 milhão em Michigan. É assim que estou confiante.”

Este movimento surpreendente vem depois Portnoy desabafou sua frustração com o Eliminatórias de futebol universitário Comitê para deixar o estado da Flórida fora do Eliminatórias da NCAAF apesar de um recorde invicto. Ele exclamou, “FSU FOI PARAFUSADO. ALIMENTE-ME BAMA.”

Os hábitos de jogo de Portnoy

Enquanto Estado da Flórida rostos Geórgia como um azarão de 14 pontos no Tigela Laranja, Portnoy desviou sua atenção para Michigan confronto contra o Maré Carmesim do Alabama no dia de Ano Novo.

Michigan abriu como favorito de 1,5 ponto no FanDuel Sportsbook, e uma aposta de US$ 1 milhão para Michigan ganhar imediatamente (probabilidades de -118) poderia render um lucro de $ 847.457,63.

Apesar de Portnoy’s movimento ousado, resultados recentes de apostas esportivas para o Banqueta esportiva fundador foram menos do que estelares. Admitindo “algumas perdas monstruosas” Portnoy expressou suas frustrações, destacando particularmente uma perda substancial no Bengalas seguindo Joe Burrow lesão no pulso no final da temporada.

Conhecido por suas frequentes declarações de aposentadoria e não-aposentadoria do jogo, Portnoy reconhecido, “Eu me aposento 10 vezes por semana. Quando estou mal, desisto e me aposento todos os dias.” Esta abordagem impulsiva ao jogo tem sido uma marca registrada da Portnoy’suma reminiscência de sua falência em 2004.

A aposta de Portnoy definitivamente cria o clima

Enquanto o polêmico empresário expressa confiança em Michigan vitória sobre o Maré Carmesimos analistas esportivos estão curiosos para ver se essa medida ousada funcionará em Alabama Favor.

Treinador principal Nick Sabancom um impressionante recorde de 8-2 contra as equipes mais bem classificadas, representa um desafio formidável para Michigane Portnoy’s aposta de um milhão de dólares adiciona uma camada extra de antecipação ao Dia de Ano Novo Confronto.