David Benavidez pessimista com luta de Canelo, mas deixa mensagem de esperança

David Benavidez vem de uma convincente vitória por nocaute sobre Demetrius Andrade e isso pode torná-lo o desafiante obrigatório ao título de Canelo Alvarez, embora ainda não esteja confirmado.

Diante da possibilidade, o homem conhecido como ‘Bandeira Vermelha’ falou sobre a opção e se mostrou bastante pessimista.

David Benavidez não vê luta contra Canelo tão cedo

Benavidez deu uma entrevista no ESPN Knockout e lá ele foi questionado sobre a única coisa que ele vem exigindo nos últimos anos: uma chance de entrar no ringue contra Canelo Álvarez mas sua resposta foi um pouco negativa.

“A verdade é que não acho que vão me dar a luta em maio, porque acabei de ver no Instagram que ele já tem uma lista de três adversários para maio: Jaime Munguia, Terrence Crawford e Jermell Charlo”, disse Benavidez no programa de boxe da ESPN com Salvador Rodriguez.

David Benavidez tem sido inflexível ao dizer que quer uma chance de desafiar Canelodos quatro cinturões, embora o próprio mexicano-americano tenha afirmado que não é tudo.

“[Canelo] não é uma obsessão, mas sim [I want it], porque ele tem todos os cintos. Não me importo com o lutador, quero a glória e ele tem os quatro títulos”, disse. Benavidez disse.