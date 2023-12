David Benavidez questiona a credibilidade de Canelo Alvarez: “Ele só deveria lutar contra celebridades”

Dávido Benavidez está se esforçando muito para lutar Canelo Álvarez e depois do nocaute espetacular do Monstro Mexicano sobre Demetrius Andrade no último sábado, David Benavidez ganhou a oportunidade de uma luta pelo título como desafiante obrigatório do WBC pelo título mundial dos meio-pesados, detido por Canelo.

David Benavidez está fazendo de tudo para provocar briga com Canelo

Porém, do lado de Canelo, há nenhum sinal de que a luta começou a ser negociadaentão o desafiante nascido no Arizona já está chateado e está elevando a fasquia para forçar a luta por 2024, preferencialmente até maio próximo.

Por isso, nesta sexta-feira, Benavidez atacou Canelo, reavivando as críticas de que o lutador não dá chance a lutadores que representam uma ameaça real e que isso está acontecendo com Benavidez ele mesmo como se as regras não importassem para ele.

Eu sei que as pessoas dizem: ‘Ele já fez o suficiente’ e ‘Ele não precisa lutar’, então por que ele tem todos os cinturões? Ele deveria estar apenas em lutas de boxe de celebridades, por que ele continua mantendo os cinturões como reféns e não dando aos desafiantes as oportunidades que eles merecem? David Benavidez

Ele lembrou ainda que em situação semelhante, Canelo imediatamente lutou contra os turcos Avni Yildirim, um desafiante obrigatório mandatado pelo WBC. No entanto, Benavidez garantiu que Canelo cedeu a luta sabendo que tinha vantagens sobre o turco:

“Quando o WBC ordenou que ele lutasse contra Yildirim, ele se apressou. Você deve isso ao povo, vamos dar ao povo o que eles querem ver. Esperançosamente, essa luta obrigatória contra Canelo será feita. Ele e eu precisamos um do outro,“, disse Benavidez.

“Canelo precisa de mim tanto quanto eu preciso dele.”

No entanto Benavidez admite que a luta pode não acontecer e se acontecer, continuará na intenção de derrotar os melhores disponíveis na divisão livre 168, para poder desafiar Jermall Charlo e, se isso também não acontecer então ele pensaria em mudar de divisão para desafiar outro campeão como Dmitry Bivolconsiderado um dos melhores libra por libra e que é campeão da WBA com 175 libras.

“Eu posso nocauteá-lo e se ele não quiser eu vou para 175 para enfrentar Dmitry Bivol. Pratico boxe há 10 anos, então é hora de olhar e desafiar os campeões de lá”, finalizou.