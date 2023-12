David Njoku brinda vaga nos playoffs com os fãs do Cleveland após a vitória dos Jets

David Njoku brilhou nesta temporada, estabelecendo-se como uma força consistente em campo. Sua capacidade de gerar jardas após a recepção e transformar passes em jogadas explosivas tem sido uma verdadeira maravilha de se testemunhar. Ele se tornou um pesadelo para as defesas adversárias durante todo o ano.

Após o jogo, Njoku se tornou um dos torcedores com pura emoção e felicidade pelo retorno do Cleveland à pós-temporada e comemorou o segundo lugar dos Browns nos playoffs.

A empolgação de David foi tanta que ele pulou na arquibancada e terminou uma cerveja oferecida por um torcedor. Mais tarde, fora do estádio, ele compartilhou algumas fotos com torcedores entusiasmados e parecia muito feliz comemorando sua vaga nos Playoffs.

David Njoku, tem um primeiro quarto histórico contra os Jets

A maior contribuição de Njoku veio em duas jogadas cruciais durante o primeiro quarto. Na abertura do jogo, Flacco acertou o tight end, gerando um ganho de 36 jardas que levou os Browns ao território dos Jets. A segunda, quando ele fez uma recepção impressionante com uma mão em uma crucial terceira para 12 na linha de 50 jardas, resultando em um ganho de 43 jardas.

Apenas no primeiro quarto, David atingiu um total de 113 jardas, este número é considerado o maior número de jardas alcançadas por um tight end no primeiro quarto, pelo menos desde 1991 (de acordo com os registros da divisão trimestre a trimestre). O desempenho impressionante de Njoku supera o recorde anterior de 106 jardas, anteriormente detido pelo tight end do Chiefs, Travis Kelce, que alcançou esse marco em um desempenho memorável em 2016.

Os Browns garantiram sua vaga nos playoffs ao dominar os Jets com uma vitória retumbante por 37-20 na quinta-feira.