Antonio Davis fez 37 pontos e 10 rebotes e o Los Angeles Lakers adiado Victor Wembanyama e Santo Antônio 122-119 na noite de quarta-feira, estendendo a seqüência recorde de derrotas da franquia dos Spurs para 18.

O Lakers estavam sem Lebron James, com o quatro vezes MVP ficando de fora do primeiro de dois jogos consecutivos em San Antonio devido a uma lesão na panturrilha esquerda. As equipes se encontrarão novamente na noite de sexta-feira.

O animal fez 30 pontos, 13 rebotes e seis bloqueios Santo Antônioque não vence desde 2 de novembro. Keldon Johnson somou 28 pontos, e Grande Branham tinha 16.

Depois de Esporas perdia por 20 pontos no início do quarto período, O animalacabou o ponteiro de 3 Davis reduziu a vantagem do Lakers para 115-110 faltando 1:29 para o final. Wembanyama acertou um dos dois lances livres para reduzir para 117-116 faltando 22 segundos para o fim.

O animal sofreu uma falta pela primeira vez em sua carreira depois de esticar a perna em uma cesta de 3 pontos perdida faltando 8,8 segundos para o fim e o Lakers vencendo por 119-116.

Príncipe Taurino somou 17 pontos para ajudar o Lakers, campeão do torneio de temporada da NBA, a vencer pela quinta vez em seis jogos. Austin Reaves fez 15 pontos e D’Angelo Russell fez 12 pontos e 10 assistências.

Davis tem estado em ótima forma ultimamente

Davis rolou o tornozelo esquerdo no Lakers‘ posse inicial, mas permaneceu no jogo. Davis se contorceu de dor na linha de base depois de perder uma tentativa de bandeja que começou com um giro rápido para a direita para escapar de Wembanyama. O Lakers rapidamente pediu um tempo limite para verificar Davis, que aproveitou o intervalo para se alongar e correr para aliviar a lesão.

Davis acertou 10 de 15 de campo ao marcar 24 pontos no primeiro tempo. Seus pontos incluíram intimidar Wembanyama fora de posição sob a borda para abrir espaço para uma enterrada monstruosa com uma mão no novato, faltando 3:57 para o fim do primeiro tempo.

O animal receberia alguma vingança no minuto final, girando para longe de Davis por baixo do aro para um golpe com uma mão. A escolha número 1 da França fez dois bloqueios e duas enterradas nos 45 segundos finais do primeiro tempo.