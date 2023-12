De olho no TROCO! Moeda de 5 centavos vale mais de 100 REAIS

Você tem alguma moeda de 5 centavos na carteira ou no bolso? Fique ligado, porque esse item pode valer muito mais do que você pensa. Por isso, não deixe essa oportunidade passar entre os seus dedos e aumente sua renda de forma fácil e rápida com poucos centavos.

A venda de moedas raras cresceu significativamente no Brasil nos últimos tempos. O negócio se tornou muito lucrativo para diversas pessoas que possuem estes itens incomuns e veem neles uma grande chance de aumentar o dinheiro que possuem.

Aliás, as pessoas que se especializam, pesquisam ou colecionam cédulas, moedas e medalhas recebem o nome de numismatas, e esse universo se fortalece no país a cada dia que passa.

O que aumenta o valor de uma moeda?

Poucas pessoas sabem, mas há diversos modelos que valem muito mais do que representam. Essas moedas passam a valer bem mais do que o normal porque há colecionadores dispostos a pagar muito caro por elas. Isso acontece porque estes itens possuem características que os diferem dos demais.

A título de comparação, é como se estes modelos fossem pinturas. Enquanto muitas pessoas irão achar o trabalho excelente, e se mostrarão dispostas a pagar muito dinheiro para tê-lo em sua posse, outras não terão essa mesma percepção.

Isso também acontece com as moedas. Logo, não importa o valor facial que elas possuam, pois isso é tido apenas como um detalhe. O que realmente importa são outras características, que podem transformar o exemplar em algo único no país. Aliás, as principais características que valorizam os modelos são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Moeda de 5 CENTAVOS vale até R$ 120



Você também pode gostar:

A Casa da Moeda fabrica o dinheiro no Brasil, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

Contudo, existem outras características que fazem uma moeda valer mais do que elas representam. No caso da moeda de 5 centavos, um erro de fabricação elevou em 2.400 vezes o seu valor monetário, para R$ 120.

Trata-se de um exemplar fabricado em 2005, ou seja, há quase 20 anos. O modelo possui um erro considerado “bobo”, mas que está mexendo com o imaginário dos colecionadores.

Em suma, a moeda de 5 centavos que vale até R$ 120 possui o reverso invertido. Para conferir se o modelo tem esse erro, basta girá-lo na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se, ao girar a moeda, o reverso ficar de ponta cabeça, significa que ele está invertido, algo que não deveria acontecer.

Na verdade, as moedas são fabricadas para que o anverso e o reverso fiquem em posição correta. Entretanto, alguns exemplares vêm com um erro de fabricação, com o reverso inverto em 90º para direita ou para a esquerda ou mesmo em 180º. Como apenas uma pequena parte dos itens possuem esses erros, seus valores crescem significativamente.

Estado de conservação influencia valor dos itens

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em síntese, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

Como vender as moedas?

Os interessados em vender seus exemplares podem conseguir isso através de diversas maneiras. Confira abaixo as principais formas de vender moedas raras para colecionadores.

Entrar em grupos de colecionadores em redes sociais, como o Facebook;

Acessar lojas especializadas na compra e na venda de moedas raras, tanto físicas quanto online;

Participar de leilões de moedas raras, principalmente de itens que tenham alto valor;

Buscar plataformas online como Mercado Livre e Shopee, pois possuem muitos usuários interessados em colecionar moedas raras.

Por fim, as pessoas devem aumentar o conhecimento no tema e ganhar experiência no mercado para conseguirem preços justos. Cabe salientar que os leilões oferecem um ambiente competitivo, aumentando as chances de venda das moedas a preços mais elevados.