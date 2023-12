Dead Longhorn encontrado na Oklahoma State Frat House antes do jogo do título OSU-Texas Big 12

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um novilho morto foi encontrado em uma fraternidade perto do campus da Oklahoma State University na sexta-feira, cerca de 24 horas antes dos Cowboys e Texas Longhorns se enfrentarem no jogo do campeonato Big 12 de futebol… e agora, a polícia está investigando.

De acordo com JD Milhas da CBS 11, a carcaça foi descoberta por volta das 6h30 em frente à FarmHouse Fraternity… com o estômago aberto. As palavras “F*** FH” também foram escritas na lateral do longhorn.

Desde então, as autoridades removeram o animal da propriedade… e embora o motivo não tenha sido oficialmente informado, a maioria acredita que o ato está ligado ao grande jogo de sábado da OSU contra o UT – cujo mascote é um longhorn.

“A Universidade Estadual de Oklahoma está chocada com a perturbadora demonstração de crueldade contra os animais que ocorreu durante a noite em um local fora do campus, perto de uma fraternidade”, disseram funcionários da OSU em um comunicado após a descoberta do animal.

“O Departamento de Polícia de Stillwater está investigando o incidente e o Escritório de Apoio e Conduta Estudantil da universidade também iniciou uma investigação.”

“O estado de Oklahoma espera que todos os estudantes cumpram os códigos de conduta da universidade e que as medidas apropriadas serão tomadas com base no resultado da investigação.”

A polícia está pedindo a qualquer pessoa com informações que ligue para 405-372-4171 ou para a linha de denúncias em 405-533-8477.