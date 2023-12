Deebo Samuel critica Cam Newton e Micah Parsons pelas fortes críticas a Brock Purdy

Fapós uma derrota desafiadora por 33-19 contra o Ravens de Baltimore, Wide receiver do San Francisco 49ers Deebo Samuel saiu fortemente em defesa de seu quarterback, Brock Purdy. Apesar das quatro interceptações de Purdy e de uma lesão no quarto período, Samuel foi rápido em enfrentar os críticos.

Brock Purdy, o líder da NFC em jardas e pontuações de passe, tem sido um jogador fundamental para os 49ers, levando-os a uma posição de destaque nos playoffs. No entanto, seu desempenho contra os Ravens, marcado por múltiplas interceptações, gerou críticas generalizadas, principalmente de figuras notáveis ​​como Cam Newton e linebacker Micah Parsons.

Deebo Samuel se envolveu em brigas no Twitter após a primeira derrota do 49ersParker Johnson

Cam Newton, um ex-MVP da NFL, havia anteriormente minimizado as realizações de Purdy, rotulando-o e Dak Prescott, do Dallas Cowboys como meros “gerentes de jogo”. Esses comentários ressurgiram fortemente após o jogo recente de Purdy. Parsons também foi franco em suas críticas comentando durante o jogo sobre a estratégia dos 49ers e Purdyo papel dele nisso.

Deebo respondeu em defesa de seu QB

Respondendo às críticas no Up and Adams Show, Deebo Samuel não se conteve. Ele se dirigiu diretamente a Newton, expressando descrença com a repentina mudança de atitude de Newton. “Cam Newton, pare de mandar mensagens para meu telefone”, afirmou Samuel. “Você era um fã há duas semanas, isso é uma loucura. Você me queria no seu podcast depois de falar sobre meu QB, o que é engraçado para mim.”

SamuelA defesa de não parou em Newton. Ele também abordou Parsonslembrando-o da vitória dominante dos 49ers sobre o Vaqueiros no início da temporada. “Mano, nós vencemos você por 42 pontos, qualquer que fosse o placar… Não sei por que ele está tão incomodado com o que estamos acontecendo aqui.”

A vitória dos 49ers sobre o Vaqueiros, tanto na temporada regular quanto nos playoffs anteriores, pareceu dar mais peso ao argumento de Samuel. Parsons sugeriu que ele poderia jogar como zagueiro no 49ersconsiderando o forte apoio da equipe em torno de Purdy, uma afirmação que Samuel ignorou, aconselhando Parsons a se concentrar nas lutas recentes de sua própria equipe.

Olhando para frente, o 49ers e Purdy enfrentam um desafio na recuperação deste revés. PurdyAs probabilidades de MVP foram afetadas, mas o próximo jogo contra os Commanders será uma chance de redenção. A dinâmica da equipe e a resposta de Purdy às críticas serão cruciais na busca pelo sucesso nos playoffs.