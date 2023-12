Defensor da liberdade de expressão do MIT diz que pedir genocídio de judeus não é o mesmo que ameaças da KKK

TMZ. com

Os presidentes de Harvard, MIT e Penn estão na berlinda depois de dizerem ao Congresso que têm reservas sobre a proibição dos apelos ao genocídio judaico, e o Diretor Executivo da Aliança para a Liberdade de Expressão do MIT parece concordar com eles.

Pedro Bonilla apareceu no “TMZ Live” sexta-feira, e ele disse Liz Magil a Presidente da Penn, errou ao recuar na sua posição e sugerir que a censura era apropriada quando se tratava de apelar ao genocídio judaico.

Bonilla diz que isso abre a porta para todo tipo de censura. Harvey então colocou uma questão hipotética… e se os estudantes que eram membros da KKK protestassem com cruzes em chamas e apelassem ao genocídio dos negros? Bonilla disse que é uma situação diferente e que eles deveriam ser banidos e/ou disciplinados.

A questão… qual é a diferença? Bonilla fala sobre o fato de haver uma história perigosa com o KKK, mas Harvey observa que também há uma história com os judeus.

O testemunho no Congresso desencadeou uma tempestade de controvérsia, com alguns a pedirem a demissão dos três presidentes de universidades, e alguns grandes doadores ameaçaram retirar as suas doações, a menos que os presidentes partam.