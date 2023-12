Deion Sanders começa a ficar sozinha no Colorado: O que está acontecendo dentro do vestiário?

Deion Sanderstécnico do Colorado Buffaloes, está enfrentando um motim de seus jogadores e equipe ao tomar uma série de decisões inesperadas sobre como gerencia o elenco do time de futebol americano universitário da NCAA.

Agora, um terceiro treinador adjunto decidiu abandonar o clube, abandonar o navio e salvar a sua própria reputação, depois de Sanders ter feito 52 alterações nos jogadores bolseiros, deixando os titulares com a sensação de que lhes foram cortados os joelhos.

Então Nick Williamso técnico das pontas defensivas e o recrutador dos quatro principais candidatos do Colorado, partirá para novos pastos enquanto Sanders perde um membro importante de seu tempo e um técnico altamente cotado.

Sanders foi nomeado Esportista do Ano pela Sports Illustrated, mas agora 2023 está rapidamente se tornando um ano inesquecível, já que ele também perdeu seu treinador de tight ends, Tim Brewster e coordenador ofensivo, Sean Lewis.

O que aconteceu?

Sanders deu a si mesmo uma nova lista para 2023 futebol universitário temporada através do portal de transferências e começou vencendo os três primeiros jogos por uma vaga no ranking nacional, mas a temporada azedou. Eles perderam seis consecutivas para terminar em 4-8 e fora da disputa do bowl.

Também estão saindo o melhor quarterback prosect, Antwann Hill Jr., Danny O’Neil (QB) e Jamarice Wilder (running-back) ao revogarem seus compromissos, deixando os Buffaloes com uma grande dor de cabeça para resolver antes da temporada de 2026.

Os jogadores estão irritados com os acontecimentos e não hesitam em criticar o ex-jogador de 56 anos.NFL e MLB personalidade.

“Quem é você para me dizer que não sou bom o suficiente para jogar aqui?” Xavier Smith, um defensor, disse à Associated Press. “Portanto, estou apenas provando que as pessoas estão erradas e provando a mim mesmo e à minha família que sou quem digo que sou e que farei o que digo que farei.”

Luke Eckardt também concordou, já que o atacante disse que guarda ressentimentos pela liderança e pelos treinadores, mas que se dá bem com o resto da equipe no que lhe diz respeito.