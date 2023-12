Deion Sanders e Tracey Edmonds cancelam o noivado e continuarão amigas

Deion Sanders dar Tracey Edmonds cancelaram o noivado … o casal fez o anúncio chocante no domingo, dizendo que embora não se casassem, continuariam amigos.

“Decidimos mutuamente que é melhor seguirmos em frente na vida COMO AMIGOS”, disseram Sanders e Edmonds no Instagram, “e tomamos essa decisão com amor em nossos corações, respeito um pelo outro e apreço pelo tempo que passamos. compartilhamos juntos.”

O técnico e produtor/personalidade de TV do Colorado Buffaloes se conheceram na estreia de um filme em 2012… e depois de se encontrarem logo depois, os dois se tornaram um casal.

Depois de anos de namoro à distância, Sanders pediu Edmonds em casamento no Dia dos Namorados de 2019.

TMZ. com

“Para todos os casais por aí… permaneçam REAIS um com o outro, ESCUTEM-SE e, ACIMA de tudo… mantenham o AMOR e DEUS em seus corações”, disse Edmonds no IG quando Sanders a pediu em casamento. “Quando você fizer isso, você poderá superar QUALQUER tempestade! Espalhe AMOR e ALEGRIA neste dia! ❤️.”

O Hall of Famer já foi casado duas vezes antes … enquanto Edmonds foi casado anteriormente com a lenda do R&B Babyface antes de se divorciar em 2005.