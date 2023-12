Deion Sanders finalmente recebe boas notícias: o principal recruta do OT se compromete com o Colorado

CO técnico do Colorado, Deion Sanders, deu um grande passo para melhorar a proteção de passes dos Buffaloes ao conseguir o melhor tackle ofensivo do país em Jordan Seaton.

Deion Sanders foi perseguido por um importante recruta do futebol universitário

Seaton é classificado como o 11º candidato geral do país em sua classe, independentemente da posição, de acordo com classificações compostas de sites de recrutamento compiladas pela 247Sports. Seaton é de Washington, mas passou sua última temporada na IMG Academy em Bradenton, Flórida.

Embora Seaton tenha se comprometido verbalmente com o Colorado no início deste mês, ele não assinou na quarta-feira, no dia de abertura do período de assinatura antecipada, em meio a relatos de que estava considerando Maryland, perto de sua casa na capital do país. Seaton anunciou na sexta-feira nas redes sociais que afinal iria para o Colorado, e o Colorado confirmou a contratação mais tarde naquele dia.

Sanders contratou apenas cinco recrutas do ensino médio na quarta-feira, já que o Colorado se concentra principalmente no portal de transferências. Os Buffaloes tiveram um recorde de 4 a 8 na temporada de estreia do Coach Prime e terminaram o ano com seis derrotas consecutivas.

Um dos principais objetivos do Colorado era atualizar sua linha ofensiva enquanto se prepara para passar do Pac-12 para o Big 12. Os Buffaloes cederam 56 sacks nesta temporada; Old Dominion foi o único programa Football Bowl Subdivision a permitir mais.