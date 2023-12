Deion Sanders Jr. aplaude analista do CFB por atirar em sua família

Deion Sanders Jr.., o filho mais velho de Búfalos do Colorado treinador principal Deion “Coach Primer” Sandersbateu palmas para um analista de futebol universitário de 50 anos chamado Danny Kannell por atirar em sua família.

Kanell, um ex- Gigantes de Nova York quarterback que atualmente trabalha para FS1, CBS Esportes e SiriusXMestá em desacordo com Sanders Jr. há alguns meses e arriscou contra os Buffaloes depois de terminar a temporada com um recorde de 4-8.

Sanders Jr., 29, acessou o X (Twitter) no início desta semana para aparentemente enviar um tiro sutil contra Kanell, mas não parou por aí.

“Parem de ir e voltar com essas pessoas”, tuitou Sanders Jr. “Perdemos oito jogos, deixe-os falar merda. Vamos nos recuperar e agora que a temporada acabou, eles não têm escolha a não ser nos ver vencer. e executá-lo.”

Danny Kannell continua brigando com Deion Sanders Jr.

Kannell não seguiu o caminho certo e, em vez disso, respondeu a um antigo tweet de Sanders Jr. chamando-o de “pura enxada”.

“Ei [Deion Sanders Jr.] parabéns pelas quatro vitórias no primeiro ano”, tuitou Kannell. “Alguns conselhos para o segundo ano: pare de preencher cheques que seus irmãos mais novos não podem descontar. Limpe seu idioma. Tenho certeza que seu pai não aprova. Quando você perder, fale pouco. Quando você vencer, diga menos.”

Sanders Jr. é o gerente de mídia social do canal de sua família no YouTube. Ela porta e Shilo Sandersos outros dois filhos do treinador Prime, jogam pelos Buffaloes.