Deion Sanders não consegue atrair jogadores do ensino médio suficientes para o programa do Colorado

EUÉ oficial, tudo indica que o técnico Deion Sanders não está interessado em recrutar nenhum jogador do ensino médio para seu programa de futebol americano do Colorado Buffaloes. Na última quarta-feira, a NCAA passou pelo Dia Nacional de Assinatura e o dia de assinatura antecipada termina na sexta-feira. Quase todas as equipes estão estocando novos jogadores para os próximos anos, mas não Deion Sanders e os Buffaloes. Eles estão contratando vários novos jogadores, mas quase nenhum deles vem do ensino médio. Na manhã de sexta-feira, o programa Colorado de Deion Sanders contratou apenas um total de cinco jogadores vindos diretamente do ensino médio. Embora esses números possam mudar até o final de sexta-feira.

Os Buffaloes contrataram o wide receiver de quatro estrelas Drelon Miller. Eles também contrataram o atleta quatro estrelas Kamron Mikell. O atacante defensivo quatro estrelas Brandon Davis Swain também veio do ensino médio. O atacante defensivo três estrelas Eric Brantley e o runningback três estrelas Micah Welch completam esta pequena lista. Além disso, o recruta cinco estrelas Jordan Seaton já teria feito um acordo verbal com Sanders para jogar pelos Buffaloes na próxima temporada. Porém, o jovem não assinou o novo contrato na última quarta-feira. Como resultado disso, vários meios de comunicação esperam que ele mude para Maryland.

Quantas transferências a mais o Colorado ainda fará?

De acordo com notícias de apostas locais próximas ao time, o Colorado tem 16 transferências e essa será a estratégia do Coach Prime. Obtenha os melhores jogadores possíveis e nem preste muita atenção aos jogadores do ensino médio. O futebol universitário consiste principalmente em obter os melhores diamantes brutos possíveis nas escolas secundárias e poli-los no programa. Mas Sanders não parece querer fazer isso, ele não tem tempo a perder depois da grande decepção que sua temporada de estreia no Colorado acabou sendo.