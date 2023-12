Deion Sanders recusa a oferta do receptor do Hall da Fama para se juntar ao Colorado como treinador do WR

Tele mandato de Deion Sanders como treinador principal do Universidade do Colorado despertou amplo interesse entre treinadores e ex-jogadores ansiosos por ingressar em sua equipe. Lixadeiras‘ já está se tornando notável, com a equipe rapidamente se tornando um dos programas mais comentados do país.

Apesar de um início desafiador de 4-8, Sanders está transformando ativamente seu time. Atualmente, Colorado ostenta a segunda classe de portal de transferência e está prestes a fortalecer ainda mais sua lista. Um destaque importante do ataque é o filho de Sanders Shedeur Sanders, o principal quarterback do time e uma provável futura escolha no primeiro turno do draft. Ao lado de Shedeur está o jogador de dupla ameaça, Travis Hunter, outro potencial talento de primeira rodada. Neste período de entressafra, a equipe tem visto um fluxo significativo de talentos, reforçando sua competitividade.

Ochocinco ofereceu seus serviços a Sanders

Em um episódio recente do podcast “Nightcap”, apresentado por Shannon Sharpe e Chad ‘Ochocinco’ Johnson, uma discussão interessante se desenrolou. Johnson, conhecido por seu amor pelo McDonald’s e por diversas atividades profissionais, expressou o desejo de ingressar no Colorado equipe treinadora. “Como já tenho trinta e sete empregos, vamos fazer trinta e oito”, propôs Johnson, oferecendo-se como voluntário para servir como assistente técnico de recebedores.

Lixadeiras, perspicaz e realista, recusou a candidatura improvisada de Johnson. “Você não quer fazer isso”, respondeu Sanders, observando a falta de comprometimento de Johnson com o coaching. Apesar das tentativas de Johnson de argumentar a sua adequação, Sanders não se convenceu, destacando a diferença entre dedicação ao jogo e treino.

No entanto, Lixadeiras propôs um meio-termo, sugerindo que Johnson poderia ingressar como analista, embora com envolvimento limitado. “Vou trazê-lo como analista, mas você não pode estar lá todos os dias. Você não estará lá todos os dias. Eu conheço você, você sabe que eu conheço você”, observou Sanders, entendendo os diversos compromissos de Johnson.

JohnsonO interesse de Michael pelo coaching não é novo. Em 2016, teve uma breve passagem como “instrutor convidado” do Cleveland Browns, facilitado por Hue Jackson, seu ex-técnico de recebedores e então técnico dos Browns.

Embora o papel de Johnson na Colorado permanece incerto, o mandato de Sanders atraiu a atenção de outros NFL grandes nomes como Terrell Owens e Michael Irvin, que visitaram Boulder durante sua época. A liderança de Sanders no Colorado continua a atrair interesse e talento, prometendo um futuro dinâmico para o programa.