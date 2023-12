Deion Sanders revela o estado de saúde de seu filho Shedeur: ele levou uma surra tremenda

Shedeur Sanders estará de volta na primavera de 2024, de acordo com o técnico do Colorado Buffaloes, Deion Sanders, depois que o quarterback teve sua temporada encerrada devido a uma lesão nas costas.

Antes de ser atingido e marginalizado, Lixadeiras teve uma taxa de conclusão de 69,3%, arremessando para 3.230 jardas e 27 touchdowns, enquanto o jovem de 21 anos permitiu apenas três interceptações e foi demitido 52 vezes em 11 jogos da NCAA no Pac-12.

Shedeur Sanders choca Deion ao rejeitar sua oferta de negócioParker Johnson

Em seguida, ele sofreu uma fratura nas costas que o fez pular o jogo final da campanha devido ao tratamento rude de ser demitido 4,72 vezes por jogo, mas por meio de uma chamada do Zoom, Treinador Principalque é pai do jovem, confirmou que estará de volta.

“Ah, sim, com certeza. Ele será [back for Spring Practice]”, Lixadeiras disse à Associated Press. “Ele só precisa descansar um pouco e se recuperar um pouco porque levou uma surra tremenda.

“E isso provocou algumas coisas em mim a fazer algumas coisas de forma diferente, porque a surra que ele levou – às vezes as pessoas esqueceram que eu não sou apenas o treinador dele, mas esse é meu filho – então eu entendo que não é assim que isso deveria acontecer.

“Já jogamos na liga juvenil, no ensino médio e em uma HBCU e nunca fomos espancados assim”, Lixadeiras adicionado. “Então, algo teve que mudar nesse aspecto.”

Sanders fortalece a equipe em torno de seu filho

O Búfalos começou a temporada muito bem, vencendo os três primeiros jogos e mantendo um recorde de 4-2 em 7 de outubro, após uma vitória por 27-24 sobre o Demônios solares do estado do Arizonamas o sonho do jogo de final de temporada da NCAA se transformou em cinzas quando eles seguiram a vitória com cinco derrotas consecutivas para terminar a campanha com um recorde de 4-8.

Parte do motivo foi o ataque, que não conseguiu marcar vinte ou mais pontos (equivalente a três touchdowns e dois extras) em quatro ocasiões, algo que Sanders procurou imediatamente melhorar para a próxima temporada, emocionando seu filho.

“Ele está exultante,” Treinador Sanders adicionado. “Mas mais do que tudo, ele está pensando em futebol, está pensando, OK, agora temos mais equilíbrio.

“Agora podemos exibir um jogo de corrida. Você tem oito homens na área tentando impedir a corrida. Agora você tem 1 contra 1 do lado de fora.

“Não só atualizamos a linha, não sei se vocês viram os receptores. São iniciantes que estamos trazendo aqui, então tudo passou tremendamente para outro nível.”