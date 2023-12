Deixe seu WHATSAPP mais INTERESSANTE DESTA forma

Nos dias atuais, o WhatsApp desponta como um dos principais meios de interação adotados pelos cidadãos brasileiros. Essa evidência é respaldada pelo fato de que o app de mensagens, pertencente à empresa Meta, está atualmente instalado em mais de 95% dos dispositivos móveis.

Diversos fatores contribuem para essa realidade, visto que o WhatsApp concede aos seus usuários acesso a uma ampla gama de funcionalidades e recursos gratuitamente. Portanto, um desses recursos é a opção de usar adesivos para se comunicar. Esses adesivos, por sinal, adquiriram considerável notoriedade nos últimos meses. Mais detalhes serão apresentados a seguir.

Dica para converter imagens diversas nas figurinhas do WhatsApp

Antes de mais nada, é válido mencionar que o processo de converter imagens em figurinhas do WhatsApp pode ser realizado de maneira bastante simples, em poucos passos. Por exemplo, no caso de dispositivos iPhone, é possível efetuar essa conversão sem a necessidade de baixar um aplicativo adicional para tal finalidade.

Isso se deve ao fato de que o aparelho celular possui a função de “Live Objects”. Em outras palavras, os proprietários desses dispositivos podem selecionar imagens da galeria do celular, sejam de pessoas, objetos ou animais. Assim, conseguem “transformá-las” em adesivos a serem utilizados no aplicativo de mensagens, considerando que o procedimento pode ser realizado dentro do próprio WhatsApp.

Portanto, basta acessar a galeria de fotos e tocar na imagem com o item que se deseja converter em adesivo. Em seguida, mantenha o dedo pressionado sobre a pessoa, animal ou objeto. Logo após, uma caixa com algumas opções será exibida, e você deve selecionar a primeira alternativa.

Com isso feito, vá até o WhatsApp, abra a conversa para a qual deseja enviar o adesivo, toque na caixa de digitação e cole. Em seguida, uma mensagem informando que os arquivos de mídia estão sendo carregados será exibida. Dessa forma, basta aguardar a conversão e o adesivo estará pronto. Vale ressaltar que esse processo pode ser realizado com êxito em iPhones, mas não em dispositivos Android.

Recursos diferentes no WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou, no ano de 2022, novas opções que os usuários podem ativar. Uma delas permite enviar arquivos de mídia maiores, com capacidade de até 2Gb.



Outra alternativa é ocultar o status “online” do perfil, proporcionando maior privacidade no app. Para fazer isso, basta acessar a conta, selecionar a opção de privacidade e, por último, desativar o status online.

Além disso, o mensageiro possui a função de sair de grupos silenciosamente. Somente o administrador receberá uma notificação, mas os outros participantes saberão que você saiu se visualizarem a lista de membros.

Aprenda a usar o menu secreto do aplicativo

O WhatsApp possui um recurso pouco conhecido, mas muito útil para quem não quer perder tempo. Trata-se de um menu secreto que permite acessar conversas antigas, iniciar novas conversas e publicar imagens diretamente no status sem precisar abrir o aplicativo.

Para isso, localize o ícone do WhatsApp e mantenha-o pressionado por alguns segundos. Isso exibirá algumas opções, que variam dependendo se você está usando Android ou iOS.

Personalização do WhatsApp sem a necessidade de aplicativos externos

Você sabia que é possível personalizar os tons de notificação das suas conversas no WhatsApp? É verdade! Você pode escolher opções especiais para mensagens, chamadas e muito mais. Para alterar os sons, basta acessar “Configurações”, em seguida, “Notificações” e, por fim, “Toque de Notificação”.

Se você deseja priorizar certos contatos, é possível fixar as conversas no topo do WhatsApp. Basta pressionar uma conversa e movê-la para a posição desejada. Por fim, você pode personalizar as notificações das suas conversas. Seguindo o mesmo processo das notificações, é possível escolher toques especiais para contatos específicos.