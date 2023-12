Delegada anuncia detalhes sobre novo concurso da Polícia Civil

Delegada afirma sobre esclarecimentos do governador da Bahia

Vai ter novo concurso da Polícia Civil? Pois bem, esta é uma pergunta que tem repercutido entre os concurseiros. Por conta disso, a delegada anuncia informações concedidas pelo governador.

Veja.

Boas Novas na Polícia Civil da Bahia

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia (PC BA), Heloísa Brito, trouxe informações relevantes sobre o cenário atual da instituição. Confirmou-se a autorização do governador para a convocação de excedentes do último concurso e anunciou estudos em andamento para a possível realização de um novo edital.

Convocação de Excedentes

Segundo a delegada, o governador deu luz verde para a chamada dos excedentes do concurso público anterior. Essa decisão visa fortalecer a atuação da Polícia Judiciária, buscando maior presença e eficácia nas atividades.

Novo Edital do concurso da Polícia Civil?

Além da convocação de excedentes, os esforços estão voltados para a análise da viabilidade de um novo concurso. Heloísa Brito destacou a necessidade de reforçar a Polícia Civil, especialmente no interior, conferindo mais robustez e efetividade às atividades policiais.



Convocações e Prazos

Apesar das informações positivas, detalhes cruciais ainda não foram divulgados. A quantidade exata de excedentes a serem convocados e os prazos para um eventual novo edital permanecem em suspense.

Concurso Atual

É importante ressaltar que a validade da 1ª fase do concurso vigente foi prorrogada por mais um ano. Esse certame oferece 1.000 vagas para cargos de nível superior, com remunerações variando de R$ 4.873,18 a R$ 13.032,44. Um total de 44.133 candidatos se inscreveram, concorrendo a posições nas carreiras de Delegado (150), Escrivão (150) e Investigador (700), contemplando ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros.

No concurso da Polícia Civil da Bahia (PC BA), é crucial entender a distribuição de cargos e vagas para compreender as oportunidades disponíveis. Cada cargo apresenta características específicas:

O cargo de Investigador conta com 700 vagas, proporcionando um salário inicial de R$ 4.873,18. O número de inscritos para essa posição atingiu 27.613.

No caso do cargo de Escrivão, são oferecidas 150 vagas, com um salário inicial de R$ 4.873,18, e 5.402 inscritos.

Para o cargo de Delegado, também com 150 vagas, o salário inicial é mais elevado, atingindo R$ 13.032,44, com um total de 11.118 inscritos.

Em relação aos salários, o Delegado de Polícia Civil tem uma remuneração inicial composta pelo vencimento básico de R$ 5.077,47, acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ III) no valor de R$ 1.608,13. Essa remuneração pode ser aumentada por outras vantagens, chegando a até R$ 13.032,44.

Tanto para o Investigador quanto para o Escrivão de Polícia Civil, a remuneração inicial é formada pelo vencimento básico de R$ 1.473,18, acrescido da Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ III) no valor de R$ 1.558,52. Essa remuneração também pode ser ampliada por outras vantagens, podendo atingir até R$ 4.873,18.

Preparação para o concurso da Polícia Civil

Viver em uma sociedade em constante busca por estabilidade profissional é desafiador, e para muitos, o ingresso na Polícia Civil da Bahia (PC BA) representa não apenas uma carreira, mas a realização de um sonho. Contudo, trilhar esse caminho requer enfrentar desafios, superar obstáculos e, acima de tudo, estar preparado para os rigores do concurso.

Edital e Conteúdo Programático: O edital, como farol nesse processo, torna-se a referência principal. Cada palavra, cada requisito, merece uma atenção meticulosa. O conteúdo programático se transforma no mapa, indicando os territórios a serem explorados com profundidade.

Cronograma de Estudos: O cronograma de estudos assume um papel crucial. Em uma rotina já repleta de compromissos, encontrar o equilíbrio entre trabalho, estudo e vida pessoal é uma verdadeira arte. Planejar cada hora de estudo, ajustar-se a imprevistos, manter a disciplina diante das distrações são habilidades indispensáveis nesse percurso desafiador.

Material de Estudo: Os materiais de estudo, verdadeiros aliados nessa jornada, precisam ser escolhidos com sabedoria. Livros, apostilas, videoaulas – cada recurso é uma ferramenta que o candidato tem em mãos para lapidar seus conhecimentos.

Questões Anteriores e Simulados: As questões de concursos anteriores são o campo de treinamento. Resolver, analisar os erros, compreender as armadilhas das perguntas, tudo isso se torna uma preparação estratégica. Os simulados, por sua vez, proporcionam a experiência real do dia da prova, ajustam o relógio interno para o tempo limitado e testam os nervos em um ambiente controlado.

Revisões Periódicas: A revisão periódica, muitas vezes negligenciada, é a cola que fixa o conhecimento na memória. Voltar aos tópicos estudados, reforçar os conceitos, consolidar as informações são práticas que garantem que o conteúdo seja retido de forma duradoura.

Acompanhamento do Edital: Acompanhar as atualizações do edital é uma prática inteligente. Retificações podem ocorrer, novas orientações podem surgir, e estar alinhado a essas mudanças é essencial para evitar surpresas desagradáveis.

Preparação Física e Mental: Não podemos esquecer da preparação física e mental. Estudar para um concurso não é apenas uma maratona intelectual, mas também uma prova de resistência física e emocional.