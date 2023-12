Dennis Quaid arrasa no palco com Robby Krieger do The Doors

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dennis Quaidestá vivendo uma fantasia de rock ‘n roll… subindo ao palco com um dos últimos membros sobreviventes do The Doors, Robby Kriegerpara um show surpresa no lendário Whiskey a Go Go.

TMZ conseguiu este clipe do ator, e óbvio fã do Doors, entrando Jim Morrisonpara liderar a banda em seu clássico, “Riders on the Storm”.

DQ exibiu sua flauta para deleite da multidão dentro do local do WeHo.

A noite foi dedicada a Michael Maglieridono do Whiskey and Rainbow Bar & Grill, falecido no mês passado.

Dennis sempre foi apaixonado por música… fazendo shows com sua banda, The Sharks – também escrevendo e cantando a música “Closer to You” no filme de 1987, “The Big Easy”.

Dennis, que é um cristão devoto, baseou-se em sua fé no início deste ano para lançar “Fallen: A Gospel Record for Sinners”… dizendo que foi inspirado por sua educação batista no Texas.