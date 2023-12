Denver Broncos tem uma decisão difícil para substituir Russell Wilson

Tele Denver Broncos tem uma decisão para fazer Russel Wilson nesta entressafra, já que o quarterback parece prestes a sair.

Os Broncos contrataram Wilson no início da temporada de 2022, desistindo das escolhas de primeira e segunda rodada do Draft e de três outros jogadores para contratar o oito vezes vencedor do Pro Bowl, mas esse relacionamento azedou desde então.

Nas últimas semanas, o treinador Sean Payton esnobou Wilson, colocando-o no banco enquanto seu futuro é colocado em mais dúvidas.

O Broncos sofreu três derrotas nos últimos quatro jogos, mas a fonte do problema com Wilson é seu contrato problemático, depois que ele assinou uma prorrogação de cinco anos em 2022.

Wilson não teve um ano ruim, mas não teve um desempenho nem perto do nível de seu salário de US$ 37 milhões que receberá em 2024.

Wilson no banco

Mesmo assim, a escolha de colocar Wilson no banco foi uma surpresa para o jogador de 35 anos, que detalhou os acontecimentos que levaram ao seu rebaixamento na sexta-feira.

“Fiquei definitivamente desapontado com isso”, disse ele. “Foi um processo para toda a semana de despedida. Tínhamos acabado de derrotar os Chiefs, eu estava animado por lutarmos pelos playoffs e por termos uma boa sequência.”

Quais são as opções dos Broncos

Livrar-se de Wilson não será fácil, mas eles têm algumas opções para refletir. Eles poderiam liberá-lo antes do quinto dia do novo ano da liga, em meados de março, ou optar por uma designação pós-1º de junho em sua liberação, o que dividiria o peso de seu contrato em dois anos, de acordo com Adam Schefter da ESPN.

Uma terceira opção seria negociar Wilson, embora essa seja considerada a mais difícil das três opções, já que o jogador tem direito de veto em qualquer acordo desse tipo.