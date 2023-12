Deontay Wilder x Joseph Parker: A que horas são as caminhadas no ringue no sábado?

Deontay Wilder e José Parker estrelará o co-evento principal do ‘Dia do Acerto de Contas’, que será realizado neste sábado na Arábia Saudita.

O Bombardeiro de Bronze estava programado para enfrentar Antohy Josuécom quem dividirá a conta em Riad, embora deva primeiro lutar Parker, um ex-campeão WBO.

A estrela de OnlyFans, Ebanie Bridges, sobe na balança em lingerie para defender seu títuloX

A luta de sábado marcará o retorno aos ringues para mais selvagem depois de mais de um ano fora de ação, já que sua última luta foi em outubro de 2022, quando derrotou Roberto Helenius por nocaute técnico.

Com um recorde de 43-2-1, mais selvagem é um verdadeiro nocauteador, com 42 vitórias conquistadas dessa forma. O único lutador que sobreviveu ao seu poder foi Fúria de Tyson em 2018, conforme destaca o Sporting News.

Para a parte dele, José Parker tem um recorde de 33-3-0 e vem de vencer todas as três lutas em 2023.

Em 2018, o ex-campeão dos pesos pesados ​​da WBO perdeu o cinturão para Antonio Josué e em 2022, contra Joe Joyceviu uma sequência de seis vitórias consecutivas ser interrompida.

Sua luta mais recente foi uma vitória por nocaute em outubro contra Simão Kean.

A que horas são as caminhadas no ringue de Deontay Wilder e Joseph Parker?

O card principal acontecerá no sábado, 23 de dezembro, a partir das 11h ET, horário de início do evento.

Enquanto a caminhada principal até o ringue começará aproximadamente às 17h35 horário do leste dos EUA.

Onde posso assistir Deontay Wilder x Joseph Parker nos Estados Unidos?

Você poderá assistir essa luta via PPV no DAZN.

Onde posso assistir a luta online?

DAZN