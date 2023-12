TO Kansas City Chiefs (8-4) receberá o tricampeão da AFC East, Buffalo Bills (6-6), no domingo.

Kansas City está tentando se recuperar de uma derrota por 27-19 para Green Bay, enquanto Buffalo está saindo de sua semana de folga.

Depois da derrota para o Green Bay, Kansas City tenta ‘aprender com os erros e permanecer positivo’LAPRESSE

Contra o Packers Mahomes acertou 21 de 33 para 210 jardas com um passe para touchdown e uma interceptação para o campeão do Super Bowl, que perdeu pela primeira vez para a estrela pop Taylor Swift. Kansas City venceu os quatro jogos anteriores em que Swift compareceu desde o início de seu relacionamento com o tight end Travis Kelce.

Kansas City ainda lidera a AFC West, mas ficou atrás de três outros times na posição de cabeça-de-chave da conferência.