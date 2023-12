DeRay Davis elogia o álbum de Kanye, os raps de North e minimiza a letra de ‘Jewish Bitch’

Reproduzir conteúdo de vídeo



DeRay Davis ainda está se deleitando com a experiência que foi Kanye West dar Ty Dolla $ignna festa de audição do álbum “Vultures”, e acredita que um verdadeiro retorno de Ye é iminente… especialmente porque sua filha agora está no microfone!!!

Conversamos com DeRay no LAX quando ele estava voltando de Miami, e ele nos disse que sua experiência não era como a do resto da internet – o comediante deu uma olhada de perto na de Ye polêmico traje preto de FAQque ele achava que era mais uma roupa de “carrasco”.

Ele também minimizou a letra de Ye, “Acabei de foder uma vadia judia”, do single principal “Vultures”. Deray diz que os críticos não deveriam se demorar nessa linha, porque o resto das faixas – e as performances dos artistas convidados – estão bombando.

Ele coloca o álbum em algum lugar entre “o velho Kanye” com um pouco de “808s e Heartbreak” espalhado no meio e elogiou o Kodak Preto e as contribuições de Ty Dolla $ign… mas prevê noroeste acabará sendo 10 vezes o artista que seu pai é !!!



North também é convidado do álbum ao lado Lil Durk, Freddie Gibbs dar Colisão J e DeRay diz que sua estreia é apenas o começo… e aconselha os fãs a investirem em suas ações antes que ela se torne a atração principal!!!