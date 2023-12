Derek Hough diz que sua esposa tem um longo caminho para se recuperar após uma cirurgia no cérebro

Derek Hough diz sua esposa, Hayleyestá se recuperando de uma cirurgia no cérebro, mas vai demorar um pouco para ela se sentir 100 por cento novamente.

Em uma mensagem postada no Instagram na sexta-feira, o juiz de “Dancing with the Stars” atualizou seus fãs sobre a situação de Hayley, ressaltando que ela tem um “longo caminho de recuperação” depois de sofrer um “hematoma craniano devido ao rompimento de um vaso sanguíneo”. e exigiu uma craniectomia de emergência.”

A Clínica Mayo define um hematoma intracraniano como sangue que se forma dentro do tecido cerebral ou abaixo do crânio, pressionando o crânio. A condição geralmente é causada por um vaso sanguíneo que se rompe no cérebro como resultado de um traumatismo cranioencefálico.

Em sua postagem no IG, Derek também falou sobre como Hayley o inspira com sua vontade e força e “não mais do que nas últimas 48 horas”, quando ela sofreu sua emergência médica.

Na manhã de quinta-feira, Hayley ficou desorientada e foi levada às pressas para um hospital de DC após a apresentação de “Symphony of Dance” na noite anterior.

Derek também agradeceu aos fãs por seu amor e apoio, explicando: “As ofertas de assistência que chegaram foram muito humildes e apreciadas”.