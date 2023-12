DeSantis entra em guerra com o comitê CFP: reserva US$ 1 milhão para processar por desprezo da FSU

RGovernador epublicano Ron DeSantis recomendado Flórida eliminar mais de 1.000 empregos públicos em uma proposta de gastos divulgada na terça-feira que corta o orçamento atual em mais US$ 4,6 bilhões, ao mesmo tempo que mantém as populares isenções fiscais sobre vendas.

DeSantis está pedindo um orçamento de US$ 114,4 bilhões. Ao contrário da maioria dos anos, o candidato presidencial anunciou o seu orçamento longe do Capitólio do estado, numa conferência de imprensa realizada numa escola charter em Ilha Marco no sudoeste da Flórida.

Em vez de detalhar quais empregos deseja cortar, DeSantis passou mais tempo destacando conquistas anteriores e lamentando a decisão de excluir o invicto Universidade Estadual da Flórida Seminoles dos playoffs do campeonato de futebol universitário.

DeSantis explica por que deseja que a FSU processe o comitê CFP

DeSantis disse que está pedindo US$ 1 milhão para permitir que a FSU processe o comitê do College Football Playoff, embora o campeonato seja decidido meses antes da aprovação do orçamento.

“Meu aluno da primeira série, meu aluno da quinta série e meu filho da pré-escola… eles são todos ‘noles’ e são grandes fãs e fazem o golpe de machadinha e não ficaram felizes”, disse DeSantis. “Vamos reservar US$ 1 milhão e deixar as fichas caírem onde puderem.”

DeSantis também recomenda mais de US$ 1 bilhão em cortes de impostos, incluindo uma repetição das isenções fiscais sobre vendas para materiais escolares e de furacões e para atividades recreativas.

A recomendação de DeSantis é simplesmente uma sugestão ao Legislativo, que iniciará sua sessão anual no próximo mês. Assim que o Legislativo concordar com um plano de gastos, DeSantis terá o poder de vetar itens individuais.