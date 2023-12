Descubra 4 editais abertos com salários que podem ultrapassar R$ 10 MIL

Editais abertos com ótimos salários

Se você busca por editais com excelentes salários, saiba que esta é a sua vez. As chances são para vários níveis de escolaridade e com muitos benefícios.

Confira a seguir.

Concurso PC PE e demais editais

O edital do concurso PC PE está disponível, oferecendo 445 vagas para Agente, Escrivão e Delegado. Os salários iniciais variam de R$ 4.700,00 a R$ 10.930,51. As inscrições, abertas de 22 de dezembro a 15 de janeiro no site do Cebraspe, exigem taxas de R$ 250 para agente e escrivão, e R$ 350 para delegado. As provas estão marcadas para 25 de fevereiro e 3 de março, em Recife (PE).

Função de agente da polícia

Um Agente da Polícia Civil é tipo um super-herói da vida real, que trabalha para manter tudo em ordem e seguro. Eles são como detetives, investigando coisas misteriosas e ajudando a resolver casos de crime.

Esses agentes não só investigam, mas também têm o poder de prender pessoas quando é preciso. Eles estão sempre prontos para agir em situações de emergência e ajudar quem precisa.

Além disso, esses super-heróis da vida real trabalham junto com outros grupos e departamentos para enfrentar desafios complicados. Sua missão é garantir que todos vivam em paz e segurança.



Você também pode gostar:

Em resumo, Agentes da Polícia Civil são como guardiões da justiça, protegendo a comunidade e nos ajudando a viver em um lugar mais seguro.

O que faz um escrivão

O Escrivão de Polícia exerce uma função essencial para o bom funcionamento da polícia. Ele é responsável por documentar detalhadamente todas as informações relacionadas a investigações e ocorrências policiais, mantendo registros organizados e sempre atualizados.

Além disso, desempenha um papel fundamental no atendimento ao público, sendo o ponto de contato entre a polícia e as pessoas que procuram seus serviços. O Escrivão recebe queixas, fornece informações necessárias e presta assistência, construindo uma relação de confiança com a comunidade.

Outra responsabilidade crucial é a elaboração de relatórios detalhados sobre investigações, reunindo dados, depoimentos e provas para oferecer uma visão completa dos casos. Ele também oferece suporte administrativo aos detetives e agentes, mantendo a ordem nos procedimentos legais.

O registro formal de prisões, interrogatórios e outros procedimentos legais é uma parte vital do trabalho do Escrivão, assegurando que tudo seja realizado conforme as leis vigentes. A colaboração estreita com delegados de polícia é essencial, pois o escrivão fornece informações cruciais para auxiliar nas decisões e encaminhamentos dos casos.

Afazeres do delegado

Para se tornar um Delegado de Polícia no Brasil, é necessário cumprir alguns requisitos importantes. Primeiro, você precisa ter concluído o curso de Direito em uma faculdade reconhecida pelo governo. Em alguns lugares, pode ser necessário ter alguma experiência em áreas jurídicas, como advocacia.

Além disso, é preciso ter uma idade dentro de certos limites, geralmente entre 18 e 40 anos, dependendo das regras de cada estado. É importante ser brasileiro nato ou naturalizado, ter carteira de habilitação (pelo menos na categoria B) e, em muitos casos, estar registrado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O caminho para se tornar Delegado geralmente envolve a participação em um concurso público, que inclui várias etapas, como provas escritas, exames médicos, teste de aptidão física e uma verificação da sua vida pregressa. Depois de passar no concurso, você ainda precisa concluir com sucesso um Curso de Formação.

Lembre-se de verificar as regras específicas do concurso no estado em que você deseja se candidatar, pois cada lugar pode ter seus próprios requisitos. O importante é se preparar bem para o concurso e seguir as etapas necessárias para alcançar seu objetivo de se tornar um Delegado de Polícia. Confira mais editais.

Concurso Cetesb SP e editais

A Cetesb oferece 54 vagas para cargos de níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 10.766,80. As inscrições, entre 8 de janeiro e 31 de março de 2024 no site da FCC, requerem taxas de R$ 55 (nível médio) e R$ 90 (nível superior). As Provas Objetivas estão previstas para 17 de março de 2024.

Cinco Vagas e Cadastro Reserva

A Câmara de Juquitiba (SP) oferece cinco vagas imediatas e cadastro reserva, com iniciais de até R$ 3.821,33. Inscrições entre 26 de dezembro e 26 de janeiro no site da Aplicativa Gestão, com taxas de R$ 65,00 a R$ 75,00. As provas ocorrerão em 25 de fevereiro de 2024.

Concurso e Vagas para Diversos Cargos

A Prefeitura de Jundiaí (SP) lançou edital para cinco vagas de níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 8.298,82. As inscrições vão de 16 de janeiro a 29 de fevereiro no site da Vunesp, com taxas de R$ 57,00 a R$ 83,00. As provas estão programadas para 7 de abril de 2024.