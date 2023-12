Descubra agora: Lista atualizada de estados que emitem o novo RG!

O Brasil está passando por uma importante evolução no que diz respeito à identificação dos cidadãos. O Novo RG, ou Carteira de Identidade Nacional (CIN), está mudando a maneira como os brasileiros se identificam. Neste artigo, você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre esse novo documento, como tirá-lo, seus benefícios, e a lista atualizada dos estados que já estão emitindo o Novo RG.

O que é o Novo RG?

O Novo RG é um documento de identidade modernizado que visa simplificar e unificar a identificação dos cidadãos brasileiros. Ele representa uma grande evolução em relação ao modelo antigo e traz uma série de benefícios para os cidadãos.

Como Solicitar o Novo RG

A emissão do novo RG é um processo simples e acessível a todos. Para solicitar o novo RG, é necessário:

Comparecer ao órgão emissor de sua cidade, geralmente localizado nas secretarias de Segurança Pública dos estados Apresentar a certidão de nascimento ou casamento

Este novo processo representa uma grande evolução, tornando a obtenção do RG mais ágil e descomplicada para os cidadãos.

Estados Que Estão Emitindo o Novo RG

Atualmente, 13 estados brasileiros já estão emitindo o Novo RG:



Acre Alagoas Amazonas Goiás Mato Grosso Minas Gerais Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Distrito Federal Rondônia

Estados Que Vão Emitir o Novo RG a Partir de 2024

A partir de 11 de janeiro de 2024, os seguintes estados também vão emitir o Novo RG:

Amapá Bahia Ceará Espírito Santo Maranhão Mato Grosso do Sul Pará Paraíba Rio Grande do Norte Roraima Sergipe Tocantins São Paulo

Vantagens do Novo RG

O Novo RG traz diversas vantagens para os cidadãos:

Unificação com o CPF: O número do CPF será único no RG, o que diminui as chances de fraudes. Facilidade de Uso: Com um QR Code, a autenticidade do documento pode ser verificada facilmente. Padrão Internacional (MRZ): Permite que o RG seja usado como documento de viagem. Sem Custos para a Primeira Via: A emissão da primeira via é gratuita.

Outros documentos que podem ser incluídos no Novo RG

Além do CPF, título de eleitor e carteira de trabalho, outros documentos podem ser incluídos no Novo RG:

Certificado militar;

CNH;

Documento de identidade profissional;

Carteira nacional de saúde;

Números de NIS/PIS/Pasep.

Também podem constar indicativos para pessoas com necessidades especiais e o Código Internacional de Doenças (CID).

O Que Muda com o Novo RG?

O Novo RG representa uma mudança significativa na identificação no Brasil. Além de unificar o número do documento em todas as unidades federativas, o novo RG estará disponível tanto em formato físico quanto virtual.

Facilidade de Uso

O novo RG é fácil de usar. Com a inclusão de um QR Code, a autenticidade do documento pode ser verificada facilmente, tornando-o mais seguro e confiável.

Padrão Internacional (MRZ)

O novo RG segue o padrão internacional de documentos de viagem, conhecido como MRZ (Machine Readable Zone). Isso significa que o RG pode ser usado como documento de viagem em alguns países.

Primeira Via Gratuita

A emissão da primeira via do novo RG é gratuita. Isso é uma grande vantagem para aqueles que desejam regularizar sua situação de identificação.

Obrigatoriedade do Novo RG

O Novo RG é obrigatório, com as antigas carteiras de identidade válidas até 28 de fevereiro de 2032.

Regularizando o CPF

Para emitir o Novo RG, é importante regularizar e atualizar o CPF. Isso pode ser feito facilmente no site da Receita Federal.

O Novo Documento de Identidade Nacional é um importante passo para a modernização da identificação no Brasil. Com facilidade de emissão, sem custos para a primeira via e várias vantagens, é uma mudança bem-vinda. Não perca a chance de obter seu Novo RG e desfrutar desses benefícios!