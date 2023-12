Descubra Agora o REAL VALOR de todas MOEDAS de 1 Real das OLÍMPIADAS

A numismática, ou o estudo e coleção de moedas, notas e medalhas, é uma atividade fascinante que pode render bons frutos. Vamos explorar agora o valor das moedas de 1 real das Olimpíadas. Você saberá definitivamente quanto vale cada moeda de 1 real olímpica sem precisar ter erros/anomalias. Leia até o final e desvende este mistério.

O Fascínio da Numismática

Os numismatas, ou colecionadores de moedas, valorizam moedas pelos seus méritos históricos, artísticos e econômicos. Às vezes, o valor de uma moeda pode ser elevado devido a detalhes como idade, quantidade cunhada, condição da moeda e até mesmo um erro de fabricação.

Importância da Condição da Moeda

O estado de conservação de uma moeda é crucial para determinar seu valor. Moedas em perfeito estado de conservação, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais valiosas.

Moedas Olímpicas de 1 Real de Valor Surpreendente

As moedas olímpicas de 1 real podem alcançar valores impressionantes no mercado numismático. No entanto, valores bem acima da realidade geralmente ocorre para moedas com erros ou moeda prova. E as moedas comuns das olimpíadas? Quanto Valem?

O real valor das moedas de 1 real das olimpíadas comuns

Aqui estão as 17 moedas de 1 real lançadas para as Olimpíadas:



Você também pode gostar:

Atletismo Natação Paratriatlo Golfe Basquete Vela Paracanoagem Rugby Futebol Voleibol Atletismo Paraolímpico(“Perna de Pau”) Boxe Judô Natação Paraolímpica Mascote Vinicius Mascote Tom Entrega da Bandeira

Quanto vale cada uma? Por quanto você pode vender? Assista ao vídeo abaixo e descubra de uma vez por todas o valor de cada moeda olímpica.

Como Conservar Sua Moeda

Para conservar sua moeda, recomenda-se mantê-la em um saquinho ou papel filme para preservar suas formas originais. Isso também pode ser feito com outras moedas que podem se valorizar com o tempo.

Venda de Moedas Raras

Se você tem uma moeda rara e quer vendê-la, é importante mantê-la em boas condições. Colecionadores preferem moedas sem arranhões, com a imagem limpa e sem manchas, e com todos os traços e marcas de fabricação.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas. O portal Notícias Concursos, por exemplo, está comprando moedas, desde que sejam moedas com erros. Para saber mais e vender sua moeda, acesse aqui