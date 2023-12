Descubra como Evitar a Malha Fina do Bolsa Família em 2024 e Assegure seus Benefícios

Com a proximidade do ano novo, a ansiedade e a especulação em torno do Bolsa Família 2024 aumentam. Este programa, que em 2023 auxiliou mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, tornou-se um tema de grande relevância, com impacto significativo na vida de muitas pessoas.

Elas aguardam ansiosamente para saber se serão incluídas na folha de pagamento do benefício no próximo ano.

Verificação mensal dos dados dos beneficiários

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela coordenação do programa, realiza uma verificação mensal dos dados dos beneficiários por meio do Dataprev. Isso é feito para assegurar que os critérios de elegibilidade do programa estejam sendo cumpridos.

Consequentemente, aqueles que não atendem aos critérios necessários, incluindo limites de renda, não terão direito ao Bolsa Família 2024.

Quem tem direito ao Bolsa Família 2024?

O Bolsa Família 2024 é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para verificar a elegibilidade, é necessário somar a renda de todos os membros da família e dividir pelo número de pessoas. Se o resultado for inferior a R$ 218, a família se enquadra nos critérios de recebimento.

Por exemplo, uma mãe solteira com três filhos pequenos que trabalha como diarista, ganhando R$ 800 por mês, teria direito ao benefício.

Considerando que seus filhos não possuem renda e que a renda dela é a única do domicílio, ao dividir os R$ 800 pela quantidade de pessoas da família (4), o resultado é R$ 200, um valor menor que R$ 218.



Quais são as regras do Bolsa Família 2024?

Para receber regularmente o Bolsa Família, é necessário cumprir certos compromissos nas áreas de saúde e educação.

Estas condições incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica;

Atualização regular do Cadastro Único (pelo menos a cada 24 meses).

Mudanças para o Bolsa Família 2024

No próximo ano, foram aprovadas novas normas para o Bolsa Família visando a redução de fraudes no programa. Essas medidas incluem desde aprimoramentos nos controles de coleta de dados até o aumento da fiscalização e orientação aos municípios.

Dessa forma, as autoridades podem cancelar os benefícios para aqueles envolvidos em fraudes, para quem não atualiza as informações no Cadastro Único (CadÚnico) e também para os beneficiários que não cumprem as regras de permanência no programa.

Os beneficiários que tiverem o benefício cancelado ou suspenso têm a garantia de ter a oportunidade de regularizar a situação junto ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) dentro de um prazo de até 30 dias. Após a regularização, os pagamentos podem ser retomados em até 60 dias.

Portanto, é crucial que os beneficiários estejam atentos às alterações e novas diretrizes do Bolsa Família 2024 para garantir a permanência no programa e o recebimento do benefício, que tanto auxilia famílias a superarem situações de vulnerabilidade social.

Calendário Bolsa Família

Na última terça-feira (26), o governo brasileiro oficialmente divulgou o calendário do Bolsa Família para 2024. Agora, todas as famílias beneficiárias deste programa social podem consultar as datas de pagamento, as quais continuarão a ser determinadas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Tanto quanto, os primeiros pagamentos da primeira parcela terão início em 18 de janeiro, seguindo ao longo do ano até a conclusão em 23 de dezembro com a última parcela. Contudo, apenas verificar o calendário não é suficiente. É crucial que as famílias mantenham suas informações atualizadas no Cadastro Único para garantir o recebimento do benefício.

O Bolsa Família, um programa voltado para reduzir a pobreza e a fome no Brasil, oferece apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O valor do auxílio varia conforme a composição familiar e tem o propósito de contribuir para o sustento e a inclusão social dessas famílias.

Contudo, os novos beneficiários receberão o cartão para saque do benefício no endereço cadastrado. Mesmo sem o cartão, é possível realizar o saque apresentando um documento oficial com foto em uma agência lotérica. Se a senha não estiver cadastrada, o responsável pela família poderá retirar o benefício por meio de guia de pagamento em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Assim também para esclarecimentos, os beneficiários podem entrar em contato através do Disque Social 121 (MDS) ou do canal de atendimento da Caixa Econômica Federal pelo número 111. Os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa estão disponíveis para download gratuito nas lojas de aplicativos.

Consultar o calendário do Bolsa Família 2024 é simples

Sobretudo, uma forma é através do site do Bolsa Família, na seção calendário, clicando em “Consulte seu dia de pagamento” e selecionando o número final do seu NIS. Outra opção é pelo aplicativo Meu INSS, acessando a seção “Meu Cadastro” e localizando o número do NIT, equivalente ao número do NIS.

Portanto, é importante lembrar que, além de ser essencial para consultar o calendário do Bolsa Família, o número do NIS é fundamental para várias outras consultas e procedimentos relacionados ao programa. Manter essas informações atualizadas é crucial para garantir o benefício.

Aqui estão as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

1- NIS final 1: 18 de janeiro;

2- NIS final 2: 19 de janeiro;

3- NIS final 3: 22 de janeiro;

4- NIS final 4: 23 de janeiro;

5- NIS final 5: 24 de janeiro;

6- NIS final 6: 25 de janeiro;

7- NIS final 7: 26 de janeiro;

8- NIS final 8: 29 de janeiro;

9- NIS final 9: 30 de janeiro;

10- NIS final 0: 31 de janeiro.

Contudo, fique atento conosco para não perder seu benefício e para obter informações cruciais para sua qualidade de vida através deste e outros programas!