Descubra COMO VENDER suas Moedas Raras

A numismática, o fascinante estudo de moedas e medalhas, é um campo que pode ser bastante lucrativo. Com a compra e venda de moedas raras, é possível gerar uma renda considerável. Mas, como e onde vender suas moedas raras? Este artigo irá orientá-lo neste processo.

O Que São Moedas Raras?

Moedas raras não são simplesmente peças antigas. Atualmente os colecionadores buscam principalmente MOEDAS COM ERROS.

Como Avaliar o Valor de Uma Moeda Rara?

A avaliação do valor de uma moeda rara requer consideração de vários fatores. Entre eles, presença de erros, quantidade de peças emitidas, o estado de conservação da moeda, e a data de lançamento, entre outros fatores.

A classificação de conservação de moedas raras é crucial na avaliação do valor de mercado de uma moeda para fins de colecionismo. Moedas raras em estado Flor de Cunho podem valer de 3 a 30 vezes mais que uma moeda em estado mediano, categorizada como MBC (Muito Bem Conservada).

Critérios de Classificação de Conservação de Moedas Raras

A seguir, apresentamos os critérios de classificação comumente usados no Brasil para moedas raras, com base nas descrições fornecidas pelos especialistas Claudio Amato e Irlei Soares das Neves.

Flor de Cunho (FC)



Moedas raras classificadas como Flor de Cunho (FC) estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e seus detalhes são perfeitamente preservados.

Soberba (S ou Sob)

Moedas raras classificadas como Soberba (S ou Sob) mantêm cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original. Elas apresentam algum brilho da cunhagem e podem ter uma pequena imperfeição.

Muito Bem Conservada (MBC)

As moedas raras classificadas como Muito Bem Conservada (MBC) mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. O desgaste deve ser uniforme e a orla pode apresentar uma imperfeição média.

Bem Conservada (BC)

As moedas raras classificadas como Bem Conservada (BC) apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem o uso de uma lente.

Regular (R)

As moedas raras classificadas como Regular (R) devem apresentar no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis com o auxílio de uma lente.

Um Tanto Gasta (UTG)

As moedas raras classificadas como Um Tanto Gasta (UTG) apresentam apenas a silhueta da figura principal. Estas moedas não são geralmente colecionáveis, exceto em casos de moedas extremamente raras.

Estados de Conservação Intermediários

Além das categorias principais de classificação, existem estados de conservação intermediários que oferecem uma descrição mais precisa do estado de conservação de uma moeda rara.

Tabela de Classificação de Conservação de Moedas Raras

Nota Brasil Internacional 10 FC UNC 9 S/FC AU 8 S ou Sob XF ou EF 7 MBC/S VF/XF 6 MBC VF 5 BC/MBC F/VF 4 BC F 3 R/BC VG 2 R G 1 UTG P

Dicas Para Vender Moedas Raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão:

Pesquise sobre a história da moeda; Forneça garantias de autenticidade caso possível; Tire boas fotos; Faça uma pesquisa de preço. Analise valores de catálogos Pesquise valor de mercado da mesma(mercado livre, shopee, sites de leilões)

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Maioria absoluta das pessoas que possuem moedas raras e desejam vende-las reclamam da dificuldade para isso. Existem diversas formas para vender suas moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de facebook, marketplaces online(como mercado livre e shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras, conforme imagem abaixo:

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anuncia-las nessas plataforma de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela shoppe e mercado livre.

Venda de moedas para colecionadores

