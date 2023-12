Descubra o Segredo para entrar no WhatsApp Web SEM QR QRCODE

A tecnologia está avançando rapidamente e, com ela, novas maneiras de facilitar a nossa vida digital. Uma dessas inovações recentes é a capacidade de acessar o WhatsApp Web sem a necessidade de escanear um QR Code.

O Novo Recurso do Whatsapp

O WhatsApp recentemente lançou uma nova funcionalidade que facilita o login no WhatsApp Web. Anteriormente, para acessar a plataforma, era necessário escanear um QR Code com o aplicativo aberto no celular. Agora, basta digitar um código alfanumérico exclusivo e você terá acesso à sua conta no computador.

Como Conectar Whatsapp sem QRCODE

Primeiro, você precisa acessar o site oficial do WhatsApp Web. Quando a página inicial abrir, procure pelo botão “Conectar com número de telefone”, localizado na parte inferior, e clique nele.

Insira as Informações Corretas

A seguir, selecione o país onde o número de celular está registrado e forneça este número com o DDD. Depois, clique na opção “Avançar”.

Copie o Código

Após a plataforma processar as informações, irá fornecer uma combinação de oito dígitos. Copie este número que aparecerá na tela do PC e abra seu aplicativo móvel no celular.



Abra o Aplicativo do Celular

Acesse o aplicativo WhatsApp, clique no botão lateral com três pontinhos e selecione a opção “Aparelhos conectados”.

Conecte o Aparelho

Escolha a opção “Conectar um aparelho” e, em seguida, “Conectar com um número de telefone”.

Insira o Código

No espaço disponível, insira a mesma combinação de números que a tela do PC forneceu. Após inserir o código corretamente no aplicativo do seu smartphone, a página do WhatsApp Web no PC recarregará automaticamente e, em seguida, carregará sua conta.

Acesso com QR Code Ainda Disponível

Apesar desta nova facilidade, a opção de acesso com o QR Code continuará disponível e também poderá ser usada sempre que os usuários precisarem dela.