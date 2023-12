Descubra quais são os 9 concursos públicos abertos com salários que podem alcançar R$ 32 MIL

Os concursos públicos são para vários níveis de escolaridade

Oportunidades no IPEA: Técnico de Planejamento e Pesquisa

O edital do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) oferece 80 vagas para o cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa, com salários atrativos de até R$ 20.924,80. As inscrições, que ocorrem entre 5 de dezembro de 2023 e 10 de janeiro de 2024 no site da Cesgranrio, requerem o pagamento de uma taxa de R$ 180. As provas estão agendadas para 25 de fevereiro de 2024.

Guarda Municipal de Manaus (AM): 200 Vagas em Disputa

O edital para a Guarda Municipal de Manaus (AM) oferta 200 vagas para o cargo de técnico municipal, com uma remuneração de R$ 2.689,78. As inscrições, organizadas pela IBFC, estão abertas entre 11 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024, com uma taxa de R$ 110. Requisitos incluem certificado de conclusão do ensino médio, aprovação em provas objetivas e no teste de aptidão física, além de não possuir antecedentes criminais. Veja mais oportunidades de concursos públicos.



CRQ 12: Variedade de Cargos com 325 Vagas em Disputa

O concurso do CRQ 12 (Conselho Regional de Química da 12ª Região) traz 325 vagas, sendo 10 imediatas e 315 para formação de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 2.039,47 a R$ 6.039,76, abrangendo cargos como Técnico Administrativo, Agente Fiscal e Analista de T.I. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2024, com taxas de R$ 58,00 para nível médio e R$ 61,00 para nível superior. As provas estão marcadas para 18 de fevereiro de 2024.

SEMOB João Pessoa (PB) e concursos públicos

Na cidade de João Pessoa (PB), a SEMOB oferece 100 vagas para o cargo de Agente de Mobilidade Urbana, com salário inicial de R$ 3.297,95. O concurso, organizado pela Idecan, recebe inscrições de 30 de novembro até 8 de janeiro de 2024, com taxa de R$ 100,00. As provas estão previstas para o dia 10 de março de 2024.

ALE TO e concursos públicos

O edital da ALE TO (Assembleia Legislativa do Tocantins) oferece 107 vagas para cargos como Policial Legislativo II, Técnico Legislativo, Analista Legislativo e Procurador, com salários variando entre R$ 3.847,65 e R$ 32.228,69. As inscrições estarão abertas de 4 de dezembro de 2023 a 18 de janeiro de 2024 no site da FGV, com taxas de R$ 80 para nível médio e R$ 125 para nível superior. As provas estão marcadas para 14 de abril de 2024.

GCM João Pessoa (PB): Guarda Civil Municipal com 200 Vagas

A cidade de João Pessoa (PB) abre oportunidades na Guarda Civil Municipal com 200 vagas. Organizado pela Idecan, o concurso exige nível médio de escolaridade. O cargo oferece um salário de R$ 1.302,00, além de gratificação de risco de vida. As inscrições podem ser realizadas de 30/11 até 8/1/24, com taxa de R$ 100,00. A prova está marcada para 25/2/24.

UNEMAT: Concurso Público com 130 Vagas e Salários de até R$ 7.241,49

A UNEMAT lança concurso pela Cesgranrio com 130 vagas e formação de cadastro reserva. Os cargos variam de Técnico Universitário a Agente Universitário, abrangendo níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 7.241,49. Inscrições de 4/12 até 4/1/24, com taxa de R$ 80,00 (níveis médio e técnico) e R$ 100,00 (nível superior). As provas ocorrerão em 3/3/24.

SEMAE Blumenau e mais concursos públicos

A FURB organiza o concurso para o SEMAE Blumenau, oferecendo 34 vagas em cargos diversos. Com oportunidades para nível fundamental, médio e superior, os salários podem atingir R$ 2.861,01. As inscrições ficam abertas até 15/01/2024, com taxas de R$ 70,00 e R$ 150,00. A prova está prevista para 04/2/24.

Prefeitura Dezesseis de Novembro (RS): Oportunidade em Concurso Público

A Prefeitura de Dezesseis de Novembro (RS) anuncia concurso público com 12 vagas em diversos cargos. A seleção, organizada pela Objetiva, contempla oportunidades para candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Os cargos disponíveis proporcionam salários atrativos, podendo alcançar até R$ 6.603,10, dependendo da função e nível de escolaridade do candidato.

As inscrições estarão abertas no período de 06/12 a 05/01/2024. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e procedimentos divulgados no edital. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo escolhido, sendo de R$ 70,00 para cargos de nível fundamental, R$ 100,00 para nível médio e R$ 140,00 para nível superior.

A data da prova está agendada para 04/2/24. Os candidatos devem se preparar com antecedência, revisando o conteúdo programático indicado no edital.

Essa é uma excelente oportunidade para os residentes de Dezesseis de Novembro (RS) que buscam ingressar no serviço público.