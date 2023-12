Descubra QUANTO VALEM as 5 MOEDAS de 1 Real da PARAOLIMPÍADA e se surpreenda!

Mergulharemos no fascinante mundo da numismática, com foco nas moedas de 1 Real da Paraolimpíada que muitos brasileiros podem ter e que podem valer muito mais do que o valor nominal. Você já se perguntou quanto uma simples moeda de 1 Real da Paraolimpíada pode valer? Continue lendo para descobrir!

O que torna uma moeda valiosa?

Existem várias razões que podem aumentar o valor de uma moeda. As moedas valiosas são geralmente aquelas cunhadas em quantidade limitada, com erros de cunhagem, edições especiais ou muito antigas.

Quantidade de moedas produzidas

Um dos principais fatores que influenciam o valor de uma moeda é a quantidade de moedas que foram produzidas. Quanto menor o número de moedas produzidas, mais raras e valiosas elas são.

Erros de cunhagem

Erros durante o processo de cunhagem também podem aumentar o valor de uma moeda. Isso inclui erros de grafia, imagem, moedas que foram cunhadas fora do centro, entre outros.

Edições especiais

As edições especiais, como as moedas comemorativas, geralmente têm um valor mais alto do que as moedas comuns.



Você também pode gostar:

Conservação da moeda

O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

Agora que entendemos o que aumenta o valor de uma moeda, vamos conhecer as 5 moedas de 1 Real da Paraolimpíada que podem valer uma pequena fortuna.

Quais são as 5 moedas de 1 Real da Paraolimpíada?

Moeda de 1 Real do Atletismo Paraolímpico Moeda de 1 Real da Natação Paraolímpica Moeda de 1 Real da Paracanoagem: Moeda de 1 Real do Mascote Tom Moeda de 1 Real do Paratriatlo

Quanto Valem as 5 Moedas de 1 Real da Paraolimpíada?

As 5 moedas de 1 real da paraolimpíada podem valer juntas mais de R$2MIL. O Notícias Concursos preparou um vídeo com todos detalhes das 5 moedas, valores, identificação de erros e muito mais. Não deixe de assistir:

Como e onde vender moedas valiosas?

Existem várias formas de vender moedas valiosas. Além de lojas especializadas e leilões, os grupos de Facebook, os marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e a venda direta para colecionadores são excelentes plataformas para vender moedas valiosas.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas valiosas.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Se você está interessado em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas negociam moedas diariamente pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas valiosas que podem estar interessados em suas moedas. O portal Notícias Concursos, por exemplo, está comprando moedas, desde que sejam moedas com erros. Para saber mais e vender sua moeda, clique aqui.

Agora que você sabe o valor que essas moedas podem ter, que tal começar a procurar em sua bolsa ou cofrinho? Você pode estar sentado em uma pequena fortuna sem nem mesmo saber!