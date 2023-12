Desenrola Brasil: Renegocie sem precisar de conta gov.br nível prata ou ouro! Saiba como

O Desenrola Brasil é uma iniciativa governamental que visa facilitar a renegociação de dívidas para milhões de brasileiros. Com a nova Medida Provisória 1.119 e a Portaria 1.572, o processo ficou ainda mais simples, permitindo que os cidadãos possam quitar seus débitos com apenas o login no site do governo.

O Que É o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa que foi criado com o objetivo de ajudar a população brasileira a renegociar suas dívidas. Inicialmente, o acesso ao programa era restrito a usuários com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. No entanto, a partir de agora, para pagamentos à vista, isso não será mais necessário. Isto significa que o programa agora beneficia 12,7 milhões de pessoas que se encaixam no perfil e possuem uma conta bronze.

Quais São as Novidades?

Uma das novidades do Desenrola Brasil é a prorrogação do programa, que terminaria no final do ano, para 31 de março de 2024. Esta prorrogação é válida para pessoas com dívidas que se enquadram na faixa 1. A faixa 2, que inclui as negociações feitas diretamente com os bancos e outros credores, continua válida somente até 31 de dezembro de 2023.

Quais São as Diferenças Entre a Faixa 1 e a Faixa 2?

Para entender melhor como funciona o Desenrola Brasil, é importante entender a diferença entre a faixa 1 e a faixa 2.

Faixa 1: Inclui pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estão inscritas no CadÚnico . Valem dívidas bancárias ou não bancárias de até R$ 20 mil, feitas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Essas dívidas podem ser renegociadas exclusivamente pela plataforma do Desenrola até 31 de março de 2024.

. Valem dívidas bancárias ou não bancárias de até R$ 20 mil, feitas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Essas dívidas podem ser renegociadas exclusivamente pela plataforma do Desenrola até 31 de março de 2024. Faixa 2: Inclui pessoas que ganham até R$ 20 mil e cujas dívidas, exclusivamente bancárias, foram listadas como inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Na faixa 2, as renegociações acontecem entre credores e a população até o dia 31 de dezembro de 2023.

Etapas do Programa Desenrola Brasil



Você também pode gostar:

O programa Desenrola Brasil foi dividido em três etapas. Na primeira fase, os principais bancos removeram automaticamente 10 milhões de registros de dívidas de até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes. Na segunda fase, houve negociações diretas entre bancos credores e pessoas que ganham até R$ 20 mil por mês, cujas dívidas bancárias foram listadas como inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

A terceira fase começou no dia 9 de outubro e foi dividida em dois momentos. No primeiro, pessoas com dívidas até R$ 5 mil, que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico, podiam renegociar seus débitos com parcelamento. No segundo momento, dívidas até R$ 20 mil passaram a ser negociadas também parceladas.

O Que São os Níveis Bronze, Prata e Ouro da Conta Gov.br?

A criação da conta Gov.br é gratuita e não passa de um login comum. No momento em que a pessoa se cadastra, a conta vem com o nível bronze. Esse nível nada mais é do que um nome para o tipo de segurança da conta.

À medida que o usuário aumenta a segurança da conta, o nível também aumenta (para prata ou ouro) e outras ferramentas são “desbloqueadas” dentro do site. Para aumentar a segurança e mudar a conta de nível, não é necessário nenhum conhecimento tecnológico avançado. Basta enviar outros dados solicitados pelo governo e realizar o reconhecimento facial.

Como Funcionam os Descontos e Parcelamentos?

No Desenrola Brasil, dívidas de qualquer valor até R$ 20 mil podem ser parceladas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Além disso, os credores oferecem descontos que podem chegar a 90% do valor total.

Como Participar do Desenrola Brasil?

Para participar do Desenrola Brasil, basta se cadastrar na plataforma Gov.br. Após o cadastro, o cidadão tem acesso a vários serviços digitais do governo, como INSS, carteira de trabalho digital e o seguro desemprego.

Como Conseguir Nível Prata ou Ouro

Para aumentar o nível da sua conta Gov.br, siga os passos abaixo:

Faça o cadastro no aplicativo Gov.br Clique em “aumentar nível da conta” Faça o reconhecimento facial pelo app para conferência da sua foto nas bases da CNH Valide seus dados via internet banking de um banco credenciado

Como Acessar a Plataforma do Desenrola Brasil

Para acessar a plataforma do Desenrola Brasil, siga os passos abaixo:

Acesse o site Desenrola.gov.br e faça login com seu CPF e senha. Na seção “Minhas dívidas”, consulte todas as dívidas elegíveis para negociação. Selecione as dívidas que deseja pagar e inicie a renegociação. Escolha o banco de sua preferência para realizar o financiamento e a data de vencimento da primeira parcela. Escolha a opção de parcelamento que mais se adequa à sua situação. Confira seus dados pessoais e envie a proposta para o banco escolhido. Após a aprovação do banco, escolha a forma de pagamento de sua preferência (PIX, boleto ou débito automático). Leia o contrato final da renegociação proposta e, se estiver de acordo, assine o contrato de negociação.

Com o Desenrola Brasil, renegociar suas dívidas ficou mais fácil. Aproveite esta oportunidade para regularizar sua situação financeira e retomar o controle de suas finanças.