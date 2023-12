Desenrola Brasil: Último mês de renegociação de dívida! Desconto de até 90%

O Desenrola Brasil está em seu último mês para negociação de dívidas, oferecendo descontos que podem chegar a até 90% e a possibilidade de parcelamento.

Benefícios do Desenrola Brasil

Os benefícios desse programa são muitos, dentre eles a possibilidade de limpar o nome e recuperar a capacidade de crédito. Segundo informações do Ministério da Fazenda, desde o início da primeira fase do programa, em 17 de julho, cerca de 3,5 milhões de brasileiros realizaram renegociações, somando mais de R$ 27 bilhões em dívidas.

Como acessar o programa

Para acessar o Desenrola Brasil, o refinanciamento é feito por meio da plataforma do Programa Desenrola Brasil. Em parceria com bancos públicos e privados, como o Banco do Brasil e a Caixa, foi disponibilizado atendimento presencial para auxiliar os consumidores no processo de negociação.

Condições de parcelamento

O programa permite a renegociação sem entrada imediata, com possibilidade de parcelamento em até 60 meses e a primeira parcela só em 2024.

Primeira etapa do programa

A primeira etapa do programa, denominada Faixa 2, começou em 17 de julho, focando em negociações feitas diretamente pelos bancos com pessoas que possuem uma renda mensal de até R$ 20 mil e cujas dívidas bancárias foram inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.



Segunda etapa do programa

A segunda etapa, a Faixa 1, iniciou-se em 9 de outubro, com foco no atendimento de pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal para programas sociais).

Dívidas negociáveis

Dívidas que foram negativadas de 2019 a 2022 e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil podem ser renegociadas. Além disso, estão inclusas dívidas bancárias, como cartão de crédito, e contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista.

Impacto do programa

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), entre julho e novembro foram renegociados R$ 23,6 bilhões em volume financeiro. O número de contratos de dívidas negociados alcançou 3,24 milhões, beneficiando 2,6 milhões de clientes bancários.

Sucesso da Serasa

A Serasa, que também faz negociação dentro do Desenrola Brasil, informou que foram registrados no período 4 milhões de acordos, com descontos concedidos de R$ 11,9 bilhões.

Especialistas comentam

Para Fernando Moulin, especialista em transformação digital e sócio da Sponsorb, o Desenrola Brasil é uma excelente alternativa para renegociar e refinanciar as dívidas existentes, em condições mais acessíveis e justas.

Já para Diogo Catão, CEO da Dome Ventures, a importância do Desenrola Brasil é justamente permitir que o devedor volte a ter condições de adquirir novas operações de crédito.

Os especialistas alertam que é crucial aproveitar esse programa para regularizar a situação financeira, especialmente para aqueles que se encaixam nos critérios estabelecidos.

“Acho que começar o ano com o ‘nome limpo’ é uma excelente forma de entrar em 2024”, acrescenta Moulin.

O Desenrola Brasil é um programa imprescindível para aqueles que desejam regularizar sua situação financeira. Com descontos que podem chegar a 90% e a possibilidade de parcelamento em até 60 meses, essa é a oportunidade de começar 2024 com o nome limpo e a capacidade de crédito recuperada. Não perca essa oportunidade, acesse o site do Programa Desenrola Brasil e saiba mais.

O papel do Desenrola Brasil na recuperação econômica

O Desenrola Brasil é uma iniciativa essencial para a recuperação econômica do país. O programa visa trazer as famílias de volta à atividade econômica, promovendo o consumo e contribuindo para o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) do país.

Como o Desenrola Brasil está ajudando as pessoas endividadas

O Desenrola Brasil vai ajudar muitas pessoas que se endividaram por compras corriqueiras, como supermercado. Os especialistas em em comportamento financeiro afirmam que muitas pessoas se endividam pelo básico, para sobreviver, e isso muitas vezes leva ao desemprego e à instabilidade de renda.