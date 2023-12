Despedida? ESTE meio de pagamento deixará de existir após ascensão do Pix

Em uma reviravolta marcante no cenário das transações financeiras, o Documento de Crédito (DOC), que há décadas desempenhou um papel crucial no sistema bancário brasileiro, deve ser extinto em 2024. Criado em 1985, o DOC foi por muito tempo a principal escolha para transferências de pequenos valores, mas sua relevância tem diminuído com o tempo.

Um dos principais motivos das transferências por DOC diminuírem foi a criação do Pix, sistema de pagamento instantâneo que conquistou a confiança do público desde seu lançamento. Atualmente, o Pix representa 93% de todas as transações financeiras realizadas no país.

A ascensão do Pix, que oferece transferências praticamente instantâneas 24 horas por dia, sete dias por semana, deixou o DOC em segundo plano. O método tradicional de transferência bancária, embora confiável, tornou-se lento e custoso em comparação com as opções mais modernas disponíveis no mercado.

A TED também vai acabar?

Enquanto o DOC está com os seus dias contados, surge a questão: a Transferência Eletrônica Disponível (TED) seguirá o mesmo destino? Ao contrário do DOC, a TED continua a ser uma opção eficaz, especialmente para transações de maior valor. Sua flexibilidade, aliada à rapidez e ausência de restrições de horário, mantém a TED como uma escolha relevante no cenário financeiro.

Apesar de não alcançar a popularidade massiva do Pix, a TED continua a ser uma escolha eficaz para transações de maior valor. A Transferência Eletrônica Disponível oferece a vantagem de proporcionar transferências rápidas e seguras, tornando-a uma opção preferencial em cenários que demandam a transferência de valores mais elevados.

Além disso, ao contrário do Documento de Crédito (DOC), a TED não possui limitações de horário para ser realizada. Enquanto o DOC costuma ter restrições de horário e pode levar até um dia útil para ser efetivado, a TED oferece a vantagem de ser processada em tempo real ou em poucas horas.

Como já dito anteriormente, a TED é frequentemente utilizada em operações de maior valor, já que o Pix geralmente conta com um limite de valores e/ou transferências. Por ser uma alternativa mais rápida e flexível, a TED se mantém relevante no cenário financeiro, mesmo diante do surgimento de tecnologias mais recentes, como o Pix.



Com o cenário financeiro em constante evolução, a utilização do Documento de Crédito (DOC) está com os dias contados. As instituições bancárias estabeleceram um prazo final para a emissão e agendamento de DOCs, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas (empresas).

Até o dia 15 de janeiro de 2024, às 22h, os clientes têm a oportunidade de utilizar o serviço de emissão e agendamento do DOC. Esta data marca o limite para agendar a realização de um DOC, cuja execução pode ocorrer até o dia 29 de fevereiro de 2024. Após esse período, o sistema de DOC será encerrado de maneira definitiva.

Em suma, até meados de janeiro, tanto indivíduos quanto empresas têm a chance de programar a emissão de um DOC, com a última data possível para execução sendo o dia 29 de fevereiro de 2024. Este marco representa o fim de uma era para o DOC, que cede espaço a métodos mais modernos e ágeis no universo das transações financeiras.