TAs consequências do anúncio final da classificação do College Football Playoff deixaram fãs e especialistas em estado de choque e descrença, já que o invicto Seminoles do estado da Flórida encontraram-se do lado errado da história.

Apesar de terminar a temporada 13-0 com um Título ACCo Seminoles estiveram notavelmente ausentes do campo dos playoffs, marcando a primeira vez que um invicto Campeão da Conferência Power Five foi excluído desde o início do sistema de playoffs, há nove anos.

Seminoles expulso após perder QB Jordan Travis

Estado da Flórida Diretor Atlético Michael Alford não mediu palavras ao expressar sua insatisfação com a decisão, afirmando, “As consequências de ceder a uma narrativa do momento são destrutivas, de longo alcance e permanentes. Não apenas para o estado da Flórida, mas para o futebol universitário como um todo.”

Alford argumentou contra a falsa equivalência do “mais merecedor OU melhor” debate, enfatizando a injustiça injustificada e o desrespeito demonstrados ao Seminoles do estado da Flórida 2023.

Boo Corrigano presidente do comitê de seleção e diretor atlético do Estado da Carolina do Norte, Rival ACC do estado da Flóridaexplicou a decisão do comitê, apontando para a mudança na dinâmica dos Seminoles depois de perder o quarterback Jordan Travis devido a uma lesão no final da temporada.

“O Florida State é um time diferente do que era nas primeiras 11 semanas”, disse Corrigan.

Apesar de vencer com um reserva e um quarterback de terceira seqüência, o comitê julgou Universidade Federal do Rio Grande do Sul sem Travis ficando aquém das quatro melhores equipes do país.

Estado da Flórida treinador Mike Norvell expressou sua forte desaprovação, dizendo: “O que aconteceu hoje vai contra tudo o que é verdadeiro e certo no futebol universitário.”

Ele lamentou que a decisão do comitê contrariasse a essência do esporte, onde uma equipe superando as adversidades e encontrando formas de vencer em campo era aparentemente desconsiderada.

Jordan Travis: Estou arrasado

Quarterback estrela Jordan Traviscuja ausência foi um fator significativo na decisão do comitê, expressou sua devastação nas redes sociais: “Devastado. Com o coração partido… sinto muito.”

Travis post destacou o sentimento de que a equipe Recorde de 13-0 e a força do elenco deveria ter sido um fator inegável a seu favor.

ACC comissário Jim Phillips adicionou sua voz ao coro de desaprovação, afirmando: “O estado da Flórida merecia coisa melhor. O futebol universitário merecia coisa melhor.”

A exclusão do Estado da Florida levantou questões sobre o processo de selecção, com preocupações sobre se as próprias directrizes do Comité foram seguidas, particularmente no que diz respeito à importância de ser um invicto Poder Cinco campeão da conferência.

A polêmica se intensificou à medida que Alabama e Texas garantiu vagas nos playoffs, levantando sobrancelhas e gerando discussões sem precedentes sobre a justiça do processo de seleção.

O desprezo histórico dos invictos Seminoles do estado da Flórida deixa os fãs de futebol universitário ponderando sobre a legitimidade do sistema de playoffs e exigindo respostas após essa reviravolta inesperada.