Assista aos destaques completos do vídeo da luta de Anthony Joshua x Otto Wallin de sua competição de oito rounds cruiserweight, cortesia de vários meios de comunicação.

Joshua x Wallin aconteceu em 23 de dezembro na Freedom Arena em Riade, Arábia Saudita. Anthony Joshua (27-3) e Otto Wallin (26-2, 1 no-contest) competiram em uma disputa de pesos pesados.

Resultado: Anthony Joshua derrotou Otto Wallin por nocaute no quinto round

Veja mais destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Joshua vs. Wallin, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Josué, o agressor, imediatamente. Boa pressão de jab enquanto ele tenta configurar a mão direita. Direto direto para o corpo por Joshua. Wallin não aguenta muitos desses. O golpe de Joshua parece bom. Wallin começa a estabelecer seu jab, que funciona para conter uma investida de Joshua. Joshua marca com um soco, ambos os lutadores tendo sucesso trabalhando no meio do ringue. Wallin atira direto para a esquerda no corpo. Joshua vai para a mão direita, bloqueado. Saiu rapidamente de Wallin para encerrar a rodada.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Joshua.

2 ª rodada: Josué com direito ao corpo. Ele está utilizando bem o jab. Wallin cutuca Joshua com um soco. Gancho de esquerda de Joshua. Wallin com uma esquerda que faz Joshua circular e reiniciar. Boa mão direita de Joshua. Nenhum dos lutadores cedeu muito terreno ainda. Wallin bate com a direita, Joshua responde com um soco. Ele se aventura para frente com um looping de direita que não acerta. Balcão deixado por Wallin. Joshua termina o round com um soco. Duas rodadas competitivas até agora.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Joshua. No geral, 20-18 Josué.

Rodada 3: Wallin pressionando com seu golpe agora. Joshua enfia o corpo, mas isso não mantém Wallin longe dele. Joshua ainda encontra o alcance enquanto Wallin lhe dá um brinde e dá um passo para a direita. Wallin para o corpo. Grande gancho de esquerda de Joshua. Outra boa pontuação de tiro no corpo para Joshua. Wallin tendo dificuldade em arremessar sem ser atingido. Rodada mais clara até agora para o ex-campeão.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Joshua. No geral, 30-27 Josué.

Rodada 4: Wallin ataca, mas está sempre perdendo essa batalha. Joshua dando golpes na cabeça e no corpo. Wallin dá um soco. A assustadora mão direita de Joshua raspa o queixo de Wallin. Wallin se concentra na defesa enquanto Joshua busca uma abertura para pousar com poder. Belo balcão deixado por um Wallin circulando. Joshua corta o ringue e Wallin tem que sair do canto. Eles trocam a mão direita.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Joshua. No geral, 40-36 Josué.

Rodada 5: Joshua acerta com a mão direita logo no início. Ele está lutando com muita confiança. Esse golpe é dinheiro e ele o segue com uma direita direta. Há outro Josué direto no corpo. Wallin se abre e come a mão esquerda por seus problemas, que o abalaram. Joshua sente cheiro de sangue, ele ainda tem um minuto para trabalhar nesta rodada. Gancho de direita bloqueado e Wallin parece ter se recuperado. Joshua rasga o corpo. Um gancho de esquerda fez Wallin recuar pouco antes do gongo.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Joshua. No geral, 50-45 Josué.

Não importa a pontuação. O corner de Wallin já viu o suficiente e eles estão salvando seu lutador. O comentário diz que Wallin pode estar com o nariz quebrado.