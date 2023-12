Destaques completos do vídeo da luta de Arman Tsarukyan x Beneil Dariush

Assista ao vídeo completo da luta Arman Tsarukyan x Beneil Dariush da luta principal do UFC Austin, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC Austin: Tsarukyan x Dariush aconteceu no dia 2 de dezembro no Moody Center em Austin, Texas. Arman Tsarukyan (21-3) enfrentou Beneil Dariush (22-6-1) na luta principal da noite. A luta foi transmitida ao vivo pela ESPN/ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Tsarukyan x Dariush, confira o blog ao vivo de Jed Meshew do MMA Fighting.

Rodada 1

Dariush sai no canhoto, Tsarukyan no ortodoxo e Dariush lidera com um chute alto que é bloqueado. Imediatamente para começar.

Ambos os homens disputando uma posição no meio. Dariush persegue a mão esquerda, mas fica para trás enquanto Tsarukyan sai correndo. Outro grande chute de Dariush. Tsarukyan sendo muito paciente e circulando!

OH MEU DEUS! TSARUKYAN CHEGA COM UM COMBO QUE CHAMA DARIUSH!!!!! ELE FINTOU UM JOELHO E FATLINED DARIUSH COM A MÃO DIREITA. SEGUE SOCOS, MAS DARIUSH ESTAVA FORA!!!!

QUE DECLARAÇÃO GANHA DE TSARUKYAN!!!!